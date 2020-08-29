Макрон не исключает нового жесткого карантина во Франции

Фото: Эммануэль Макрон (facebook com EmmanuelMacron)

Во Франции в пятницу зарегистрировали более 7000 новых случаев COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в стране могут ввести новый жесткий карантин, когда будет вторая волна коронавируса. При этом он пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить это.

Об этом Макрон сказал во время общения с журналистами, передает Euronews.

Он сказал, что "теоретически ничего нельзя исключить", говоря о возможности введения жесткого карантина.

Во Франции в пятницу зарегистрировали более 7000 новых случаев коронавирусной инфекции, что на несколько сотен больше, чем в мае и июне, когда эпидемия в стране была на пике.

Макрон также заявил, что сделает все возможное, чтобы предотвратить новую общенациональную блокировку. По его словам, правительство выступает за региональные меры по прекращению вспышек COVID-19.

В то же время правительство планирует отправить почти 13 миллионов французских студентов и учеников школ на учебу с 1 сентября.

Напомним, ранее власти Парижа приняли решение ввести обязательный масочный режим на всей территории города; постановление вступит в силу с 28 августа.

Также РБК-Украина писало, что во Франции в публичных закрытых помещениях является обязательным ношение масок.