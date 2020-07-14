Макрон хоче домогтися обов'язкового носіння масок у громадських місцях у Франції

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

За його словами, це необхідно, щоб коронавірус не передавався від молодих до літніх людей

Президент Франції Еммануель Макрон хоче домогтися, щоб з 1 серпня носіння масок стало обов'язковим у всіх громадських місцях країни. Також він заявив про ознаки другої хвилі коронавірусу.

Про це Макрон сказав в інтерв'ю телеканалам France 2 і TF.

"Я хочу, щоб за найближчі тижні ми прийняли рішення про обов'язкове носіння масок у всіх громадських приміщеннях починаючи з 1 серпня", - повідомив він.

За його словами, жителі Франції жителі дисципліновані у тому, що стосується носіння масок у транспорті, "проте в громадських місцях, що знаходяться не просто неба, все не так гладко. Це означає, що потрібно організуватися".

Зокрема, Макрон виступив за обов'язкове носіння масок у магазинах.

"Я рекомендую всім нашим співгромадянам, які слухають нас, як можна частіше носити маски, коли вони поза домом, і особливо, коли вони перебувають в закритих місцях", - закликав президент Франції.

Він додав, що особливо це стосується молодих людей, багато з яких переносять захворювання в асимптоматичній формі й несуть загрозу для інших, особливо для літніх громадян, які превалюють в статистиці смертності від коронавірусу.

Також він заявив про ознаки другої хвилі COVID-19.

"Є ознаки того, що поширення (коронавірусу, - ред.) знову прискорюється, що в деяких місцях проблема виникає", - сказав Макрон, додавши, що його країна буде готова в разі другої хвилі.

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