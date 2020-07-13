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Кулеба про внесення України до "зеленого" списку ЄС з 14 липня: шансів немає

Україна, Понеділок 13 липня 2020 12:16
Кулеба про внесення України до "зеленого" списку ЄС з 14 липня: шансів немає
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна поки не відповідає критеріям ЄС щодо захворюваності на коронавірус

Європейський союз 14 липня перегляне так званий "зелений" список країн, громадянам яких дозволено вільний в'їзд до країн ЄС. На сьогодні немає шансів, що Україна потрапить до цього списку в найближчий перегляд.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, в України немає шансів потрапити в цей список з 14 липня, оскільки ситуація з коронавірусом в країні "м'яко кажучи, набагато гірша, ніж потрібна".

"Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, але і про ті заходи, які ми застосовуємо в Україні для боротьби з коронавірусом", - зазначив Кулеба.

Відзначимо, для включення до цього списку кількість хворих на коронавірус на 100 тис. в Україні має бути рівний або менше 16 хворих на 100 тисяч. При цьому на сьогодні в самому ЄС середній показник 16,3, в Україні - 62,4.

Нагадаємо, з 1 липня Євросоюз можуть вільно потрапити громадяни країн, які входять до "зеленого" списку; при цьому є кілька категорій, які все ж можуть потрапити в ЄС.

Минулого тижня МОЗ оновив український список країн "червоної зони".

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