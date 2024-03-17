Макрон хочет стать доминирующим лидером в Европе, - The Telegraph

Французский президент хочет, чтобы его считали доминирующей властью в Европе на фоне изменения политического ландшафта на международном и внутреннем уровнях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным издания, Макрон участвует в борьбе за власть с более осторожным немецким канцлером Олафом Шольцем, который бросает гаечный ключ во франко-германский "двигатель" европейской политики.

Комментарии французского президента о возможности отправки европейских войск в Украину на поспешно созванном парижском саммите в феврале стали удивительным поворотом для президента, который когда-то предостерегал от унижения Москвы и настаивал на сохранении открытыми дипломатических каналов с российским диктатором Владимиром Путиным.

Чтобы понять причины этого неожиданного поворота, The Telegraph пообщался с многочисленными источниками в Елисейском дворце и Бундестаге.

Издание отмечает, что Германия неоднократно давала понять, что не считает, что Франция, главная военная держава ЕС.

Когда Шольц в феврале выступил с речью, призывая европейских союзников активизировать свои "недостаточные" усилия по поставке Украине важного оружия, это всколыхнуло французов.

Тогда Макрон ответил, напомнив об изначальном смешном предложении Германии по каскам Киеву два года назад, когда началась война в Украине. Он также подчеркнул пожертвование Франции ракет большой дальности Scalp и призвал Шольца последовать его примеру с ракетами Taurus, которые считаются одной из самых современных систем оружия Бундесвера.

Идея Макрона по ведению иностранных войск в Украине

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Однако консенсуса в тот момент не было.

Позже Макрон уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Премьер Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона и заявила, что готовность отправить войска в Украину – это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.

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