Макрон хоче стати домінуючим лідером в Європі, - The Telegraph

Французький президент Еммануель Макрон хоче, щоб його вважали домінуючою владою в Європі на тлі зміни політичного ландшафту на міжнародному та внутрішньому рівнях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними видання, Макрон бере участь у боротьбі за першість з більш обережним німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Коментарі французького президента про можливість відправки європейських військ в Україну на поспішно скликаному паризькому саміті в лютому стали дивовижним поворотом для президента, який колись застерігав від приниження Москви та наполягав на збереженні відкритими дипломатичних каналів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Щоб зрозуміти причини цього несподіваного повороту, The Telegraph поспілкувався з численними джерелами в Єлисейському палаці та Бундестазі.

Видання зазначає, що Німеччина неодноразово давала зрозуміти, що не вважає, що Франція, головна військова держава ЄС.

Коли Шольц у лютому виступив із промовою, закликаючи європейських союзників активізувати свої "недостатні" зусилля щодо постачання Україні важливої ​​зброї, це сколихнуло французів.

Тоді Макрон відповів, нагадавши про початкову смішну пропозицію Німеччини щодо касок Києву два роки тому, коли почалася війна в Україні. Він також підкреслив пожертвування Франції ракет великої дальності Scalp і закликав Шольца наслідувати його приклад із ракетами Taurus, які вважаються однією з найсучасніших систем зброї Бундесверу.

Ідея Макрона щодо ведення іноземних військ в Україну

Нагадаємо наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було.

Пізніше Макрон уточнив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу російських військ на Київ або Одесу.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас підтримала ідею Макрона і заявила, що готовність відправити війська в Україну - це сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.

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