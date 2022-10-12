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Макрон хоче розмовляти з Путіним навіть після масових обстрілів України

Новость на русском →
Середа 12 жовтня 2022 22:13
Макрон хоче розмовляти з Путіним навіть після масових обстрілів України Фото: президент Франції Еммануель Макрон, президент РФ Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче і далі розмовляти з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу на телебаченні.

"Очевидно, що я продовжуватиму з ним говорити. Коли буде необхідно, я говоритиму з ним", - заявив президент.

Також Макрон заявив, що війна в Україні триватиме ще декілька місяців, тому треба бути готовим проводити зиму в умовах війни.

"І в якийсь момент усім зацікавленим сторонам доведеться сідати за стіл переговорів із Україною та Росією", - додав Макрон.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що хотів би продовжувати діалог з Путіним.

Нагадаємо, що Макрон залишається одним з небагатьох лідерів, які продовжують підтримувати діалог з Путіним. Одна з останніх розмов президентів була 19 серпня.

Крім того, за даними ЗМІ, Макрон попросив президента Ірану стати посередником у війні Росії проти України.

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