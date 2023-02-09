Макрон наградил Зеленского высшим отличием Франции: видео

Французский президент Эммануэль Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Франции.

"Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", - отметил политик. К слову, орден Почетного легиона является высшей наградой Франции. Это отличие может присудить только президент республики за военные или гражданские заслуги. Hommage à l'Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 February 2023