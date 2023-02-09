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Макрон наградил Зеленского высшим отличием Франции: видео

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Четверг 09 февраля 2023 06:41
Макрон наградил Зеленского высшим отличием Франции: видео Фото: Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Французский президент Эммануэль Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Франции.

"Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", - отметил политик.

К слову, орден Почетного легиона является высшей наградой Франции. Это отличие может присудить только президент республики за военные или гражданские заслуги.

Напомним, 8 февраля Зеленский прибыл с визитом во Францию. Главное о поездке украинского лидера - читайте в нашем материале по ссылке.

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Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон
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