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Макрон о гарантиях безопасности для Украины: завершаем работу над соглашением

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция планирует подписать с Украиной соглашение по безопасности, как это сделала Великобритания. Работу над документом уже завершают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он рассказал, что двусторонние гарантии безопасности для Украины, которые предоставляют западные союзники, являются способом давления на российского диктатора Владимира Путина. 

По словам президента Франции, между Украиной и странами НАТО существует сильная координация. Поэтому была предложена идея подписать с некоторыми ключевыми членами Альянса двусторонние соглашения, которые бы обеспечивали безопасность и не зависели от вступления в НАТО.

"Премьер-министр Сунак (премьер Британии Риши Сунак - ред.) уже совершил поездку несколько дней назад и подписал такое соглашение. Мы завершаем работу над таким же соглашением с Украиной", - добавил Макрон. 

Стоит заметить, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину для подписания соглашения о гарантиях безопасности запланирован на февраль.

Соглашение по безопасности между Британией и Украиной

Напомним, 12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. 

Таким образом, Британия стала первой страной, которая подписала подобное соглашение с Украиной. 

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

Более детально о документе - в материале РБК-Украина

 

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