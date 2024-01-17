Макрон про гарантії безпеки для України: завершуємо роботу над угодою

Франція планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробила Велика Британія. Роботу над документом уже завершують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Франції Еммануеля Макрона на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Він розповів, що двосторонні гарантії безпеки для України, які надають західні союзники, є засобом тиску на російського диктатора Володимира Путіна.
За словами президента Франції, між Україною та країнами НАТО існує сильна координація. Тому було запропоновано ідею підписати з деякими ключовими членами Альянсу двосторонні угоди, які б забезпечували безпеку та не залежали від вступу до НАТО.
"Прем'єр-міністр Сунак (прем'єр Британії Ріші Сунак - ред.) вже здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо роботу над такою самою угодою з Україною", - додав Макрон.
Варто зауважити, що візит президента Франції Еммануеля Макрона до України для підписання угоди про гарантії безпеки заплановано на лютий.
Нагадаємо, 12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки.
Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.
Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.
Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.
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