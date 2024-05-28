Как под удар Израиля по Рафаху попал лагерь беженцев и чем это чревато

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 мая нанесла удар по городу Рафах на юге Сектора Газа, в ответ на обстрел Тель-Авива боевиками ХАМАС. В результате атаки, помимо террористов, погибли более сорока гражданских палестинцев.

Подробнее об этом инциденте, реакции на него и возможных последствиях - в материале РБК-Украина.

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Город Рафах на юге Сектора Газа - последний населенный пункт палестинского анклава, остающийся под контролем террористов из ХАМАС. 7 мая ЦАХАЛ провел ограниченную операцию в Рафахе, взяв под контроль одноименный пропускной пункт на границе с Египтом. После этого подконтрольная террористам часть Газы оказалась в полном окружении.

Власти Израиля продолжают придерживаться изначально заявленной цели - полностью очистить Газу от боевиков. Но полномасштабная зачистка Рафаха так и не началась. Из города продолжается эвакуация мирных жителей, вынужденных перебраться в Рафах из других частей Сектора Газа, речь идет почти о миллионе человек. Тем не менее, в городе остается огромное количество беженцев, размещенных в палаточных лагерях.

Обстоятельства обстрела Рафаха

После начала операции Израиля в Секторе Газа ХАМАС был вынужден в основном сосредоточиться на оборонительных действиях. Но 26 мая, впервые за четыре месяца, боевики запустили восемь ракет из Рафаха по Тель-Авиву.

ЦАХАЛ нанес ответный авиаудар по Рафаху, ликвидировав двух высокопоставленных командиров ХАМАС. Согласно заявлениям израильской армии, эти боевики планировали теракты на Западном берегу реки Иордан.

Но израильские бомбы упали примерно в 40 метрах от палаточного лагеря беженцев, возник пожар, в результате которого погибло более 40 гражданских палестинцев.

Как отреагировали в Израиле и мире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся "трагической ошибкой". Власти Израиля начали расследование, по итогам которого может быть возбуждено уголовное дело.

В мире обстрел Рафаха вызвал резко негативную реакцию. С резкими заявлениями выступили не только ряд арабских стран и Турция, но и европейские лидеры.

"Я максимально решительно осуждаю случившееся", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. С аналогичными заявлениями выступили и главы МИД Германии, Испании, Ирландии и других стран-членов ЕС.

На этом фоне относительно мягкой была официальная реакция со стороны США.

"Израиль имеет право преследовать ХАМАС, и мы понимаем, что в результате этого удара погибли два высокопоставленных террориста ХАМАС, которые несут ответственность за нападения на израильских гражданских лиц, но, как мы ясно дали понять, Израиль должен принять все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения", - говорится в заявлении представителя Совбеза США.

Как обстрел Рафаха повлияет на ситуацию в Секторе Газа

Как отмечает издание Axios, сейчас в Белом доме анализируют, не перешли ли власти Израиля "красные линии", очерченные для них президентом Джо Байденом.

По мере развития израильской операции в Секторе Газа в Вашингтоне занимали все более критичную позицию к действиям своего стратегического партнера. В частности, ранее Байден заявлял, что в случае вторжения ЦАХАЛ в Рафах США прекратят поставки Израилю вооружений.

При этом незадолго до авиаудара по Рафаху в Белом доме полагали, что смогли повлиять на операционные планы израильтян, чтобы их операция на юге Сектора Газа не привела к массовым жертвам среди мирного населения. После случившегося 26 мая давление на Байдена, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении действий Израиля, очевидно, усилится.

Очевидно, усилится и международное давление на Израиль. Международный суд ООН 24 мая обязал Израиль прекратить боевые действия на юге Сектора Газа, а прокурор Международного уголовного суда запросил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, наряду с тремя лидерами ХАМАС.

Тем временем, обстановка в Рафахе остается напряженной. 27 мая египетский пограничник открыл огонь по солдатам ЦАХАЛ, находившимся по палестинскую сторону границы, и был убит ответным огнем.

При написании материала использовались публикации Axios, The Times of Israel, Al Jazeera, заявления израильских и европейских чиновников.