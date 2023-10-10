Макрон допустил, что Иран предлагал помощь ХАМАСу в нападении на Израиль

Глава государства подчеркнул, что пока у него нет "официальных доказательств" помощи для нападения на Израиль от Ирана.

"Однако, вполне вероятно, что ХАМАСу была предложена помощь", - уточнил Макрон.

Президент Франции также добавил, что его страна не выступает за прекращение помощи палестинскому населению. По его словам, в Париже уже приняли меры для того, чтобы помощь не направлялась террористическим группировкам.

"Мы не должны путать борьбу с терроризмом с самыми основными правами человека", - подчеркнул Макрон.

Он уточнил, что прекращение помощи может привести к "народной поддержке" терактов в регионе.

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля и начали убивать и похищать мирных жителей и военных. Также страна находилась под массированным обстрелом, который провели с территории сектора Газа.

При этом Иран открыло поддержал такие действия боевиков. С соответствующими заявлениями выступили высокопоставленные чиновники страны.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что представители иранских спецслужб помогли ХАМАСу спланировать атаку на Израиль. Тегеран отрицает такую информацию.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби подчеркивал, что Иран является соучастником ХАМАС в войне боевиков и Израиля.