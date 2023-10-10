RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон допустил, что Иран предлагал помощь ХАМАСу в нападении на Израиль

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран мог предложить помощь боевикам группировки ХАМАС для нападения на Израиль, которое началось на прошлой неделе.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава государства подчеркнул, что пока у него нет "официальных доказательств" помощи для нападения на Израиль от Ирана. 

"Однако, вполне вероятно, что ХАМАСу была предложена помощь", - уточнил Макрон. 

Президент Франции также добавил, что его страна не выступает за прекращение помощи палестинскому населению. По его словам, в Париже уже приняли меры для того, чтобы помощь не направлялась террористическим группировкам. 

"Мы не должны путать борьбу с терроризмом с самыми основными правами человека", - подчеркнул Макрон. 

Он уточнил, что прекращение помощи может привести к "народной поддержке" терактов в регионе. 

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля и начали убивать и похищать мирных жителей и военных. Также страна находилась под массированным обстрелом, который провели с территории сектора Газа.

При этом Иран открыло поддержал такие действия боевиков. С соответствующими заявлениями выступили высокопоставленные чиновники страны. 

Издание The Wall Street Journal сообщало, что представители иранских спецслужб помогли ХАМАСу спланировать атаку на Израиль. Тегеран отрицает такую информацию. 

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби подчеркивал, что Иран является соучастником ХАМАС в войне боевиков и Израиля.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияИзраильИранПалестинаЭммануэль МакронСектор Газа