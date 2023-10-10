UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон допустив, що Іран пропонував допомогу ХАМАСу у нападі на Ізраїль

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран міг запропонувати допомогу бойовикам угруповання ХАМАС для нападу на Ізраїль, який розпочався минулого тижня.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава держави наголосив, що поки що у нього немає "офіційних доказів" допомоги для нападу на Ізраїль від Ірану.

"Однак, цілком імовірно, що ХАМАСу було запропоновано допомогу", - уточнив Макрон.

Президент Франції також додав, що його країна не виступає за припинення допомоги палестинському населенню. За його словами, у Парижі вже вжили заходів для того, щоб допомога не спрямовувалась терористичним угрупованням.

"Ми не повинні плутати боротьбу з тероризмом з основними правами людини", - підкреслив Макрон.

Він уточнив, що припинення допомоги може призвести до "народної підтримки" терактів у регіоні.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися до населених пунктів Ізраїлю та почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових. Також країна була під масованим обстрілом, який провели з території сектору Газа.

При цьому Іран відкрито підтримав такі дії бойовиків. З відповідними заявами виступили високопосадовці країни.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль. Тегеран заперечує таку інформацію.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі наголошував, що Іран є співучасником ХАМАС у війні бойовиків та Ізраїлю.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяІзраїльІранПалестинаЕммануель МакронСектор Газа