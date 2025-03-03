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Макрон допускает размещение ядерного оружия на территории союзников

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" Соединенных Штатов Америки (США) в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью Le Figaro.

По словам Макрона, он готов к углублению сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.

"Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", - заявил он и подчеркнул, ядерная доктрина Франции не меняется.

Ядерное оружие

По словам президента США Дональда Трампа, денуклеаризация может стать важной инициативой для безопасности планеты, а Китай и Российская Федерация (РФ) могли бы также присоединиться к этому процессу.

The New York Times со ссылкой на разведывательные данные сообщало, что Иран изучает более быстрый подход к разработке атомного оружия.

Между тем Франция, как пишут СМИ, может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.

 

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ФранцияЭммануэль Макрон