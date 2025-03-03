Макрон допускает размещение ядерного оружия на территории союзников

По словам Макрона, он готов к углублению сотрудничества с европейскими партнерами в вопросе ядерного сдерживания.

"Те, кто захочет углубить с нами диалог, смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания. Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", - заявил он и подчеркнул, ядерная доктрина Франции не меняется.

Ядерное оружие

По словам президента США Дональда Трампа, денуклеаризация может стать важной инициативой для безопасности планеты, а Китай и Российская Федерация (РФ) могли бы также присоединиться к этому процессу.

The New York Times со ссылкой на разведывательные данные сообщало, что Иран изучает более быстрый подход к разработке атомного оружия.

Между тем Франция, как пишут СМИ, может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.