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Макрон допускає розміщення ядерної зброї на території союзників

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки (США) у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю Le Figaro.

За словами Макрона, він готовий до поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування. 

"Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Ці обміни будуть сприяти розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями", - заявив він й підкреслив, ядерна доктрина Франції не змінюється. 

Ядерна зброя 

 За словами президента США Дональда Трампа, денуклеаризація може стати важливою ініціативою для безпеки планети, а Китай та Російська Федерація (РФ) могли б також приєднатись до цього процесу. 

The New York Times з посиланням на розвідувальні дані повідомляло, що Іран вивчає швидший підхід до розробки атомної зброї

Тим часом Франція, як пишуть ЗМІ, може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.

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ФранціяЕммануель Макрон