Макрон дал совет ЕС после победы Трампа на выборах в США

Французский президент Эммануэль Макрон дал совет Европейскому Союзу после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах в США. Политик считает, что сейчас время скоординированной стратегии.

Брежон объяснила, что Макрон не только поздравил Трампа с победой на выборах, но обсудил эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Они знают друг друга, они уже работали вместе в течение 4 лет, и президент (Макрон, - ред.) объяснил во время этого Совета министров , что наша роль заключалась не в том, чтобы комментировать выбор суверенных народов, но это было необходимо, с другой стороны, европейское стратегическое пробуждение", - объяснила спикер.

Она отметила, что президент подчеркнул, что Франция должна поднять голос в Европе за больший суверенитет, чтобы сохранить единство.