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Макрон дал совет ЕС после победы Трампа на выборах в США

Франция, Среда 06 ноября 2024 16:21
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Макрон дал совет ЕС после победы Трампа на выборах в США Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Французский президент Эммануэль Макрон дал совет Европейскому Союзу после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах в США. Политик считает, что сейчас время скоординированной стратегии.

Об этом заявила спикер французского правительства Мод Брежон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Брежон объяснила, что Макрон не только поздравил Трампа с победой на выборах, но обсудил эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Они знают друг друга, они уже работали вместе в течение 4 лет, и президент (Макрон, - ред.) объяснил во время этого Совета министров, что наша роль заключалась не в том, чтобы комментировать выбор суверенных народов, но это было необходимо, с другой стороны, европейское стратегическое пробуждение", - объяснила спикер.

Она отметила, что президент подчеркнул, что Франция должна поднять голос в Европе за больший суверенитет, чтобы сохранить единство.

"Европейцы должны взять на себя ответственность. То, что мы сами не сделаем, за нас никто не сделает. Это касается обороны, торговли и сельского хозяйства. И что соблазн должен быть не для "каждый сам за себя", не для двусторонних отношений, а для скоординированной европейской стратегии", - процитировала Макрона спикер.

Выборы в США

Вчера, 5 ноября, в США прошли выборы президента. За пост президента соревновались Камала Гаррис от Демократической партии и ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп.

Сегодня, 6 ноября, Дональд Трамп объявил себя новым президентом США, обращаясь к своим поклонникам. А уже после обнародования предварительных результатов голосования к поздравлениям Трампа присоединился и украинский президент Владимир Зеленский.

Подробнее о результатах голосования можно узнать в материале РБК-Украина.

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Франция Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Эммануэль Макрон Выборы в США
Результаты выборов
Результаты выборов
Кто побеждает в "шатких" штатах
Кто побеждает в "шатких" штатах
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Камала Харрис: кандидат от Демократов
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев