Макрон дав пораду ЄС після перемоги Трампа на виборах в США

Французький президент Еммануель Макрон дав пораду Європейському Союзу після перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на виборах в США. Політик вважає, що нині час скоординованої стратегії.

Брежон пояснила, що Макрон не лише привітав Трампа з перемогою на виборах, а й обговорив цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Вони знають один одного, вони вже працювали разом протягом 4 років, і президент (Макрон, - ред.) пояснив під час цієї Ради міністрів , що наша роль полягала не в тому, щоб коментувати вибір суверенних народів, але це було необхідно, з іншого боку, європейське стратегічне пробудження", - пояснила спікер.

Вона зазначила, що президент наголосив, на тому, що Франція має підняти голос у Європі за більший суверенітет, щоб зберегти єдність.