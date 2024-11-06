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Макрон дав пораду ЄС після перемоги Трампа на виборах в США

Франція, Середа 06 листопада 2024 16:21
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Макрон дав пораду ЄС після перемоги Трампа на виборах в США Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французький президент Еммануель Макрон дав пораду Європейському Союзу після перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на виборах в США. Політик вважає, що нині час скоординованої стратегії.

Про це заявила речник французького уряду Мод Брежон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Брежон пояснила, що Макрон не лише привітав Трампа з перемогою на виборах, а й обговорив цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Вони знають один одного, вони вже працювали разом протягом 4 років, і президент (Макрон, - ред.) пояснив під час цієї Ради міністрів, що наша роль полягала не в тому, щоб коментувати вибір суверенних народів, але це було необхідно, з іншого боку, європейське стратегічне пробудження", - пояснила спікер.

Вона зазначила, що президент наголосив, на тому, що Франція має підняти голос у Європі за більший суверенітет, щоб зберегти єдність.

"Європейці повинні взяти на себе відповідальність. Те, що ми самі не зробимо, за нас ніхто не зробить. Це стосується оборони, торгівлі та сільського господарства. І що спокуса має бути не для "кожен сам за себе", не для двосторонніх відносин, а для скоординованої європейської стратегії", - процитувала Макрона спікер.

Вибори в США

Зауважимо, що вчора, 5 листопада, у США пройшли вибори президента. За посаду президента змагалися Камала Гарріс від Демократичної партії та її опонент від Республіканської партії Дональд Трамп.

Сьогодні, 6 листопада, Дональд Трамп оголосив себе новим президентом США, звертаючись до своїх прихильників. А вже після оприлюднення попередніх результатів голосування до привітань Трампа долучився й український президент Володимир Зеленський.

Детальніше про результати голосування можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Франція Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Еммануель Макрон Вибори в США
Результати виборів
Результати виборів
Хто перемагає в "хитких" штатах
Хто перемагає в "хитких" штатах
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців