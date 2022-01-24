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Макрон в ближайшие дни позвонит Путину. Предложит путь деэскалации

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Париж, Понедельник 24 января 2022 21:50
Макрон в ближайшие дни позвонит Путину. Предложит путь деэскалации Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Разговор будет касаться угрозы вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство La Nacion.

Как рассказал советник французского президента, Макрон планирует во время разговора предложить Путину "путь к деэскалации" ситуации вокруг Украины.

Разговор, по словам советника Макрона, должен состояться "в следующие несколько дней".

На этой неделе в Париже также запланирована встреча политических советников лидеров "нормандской четверки", то есть Украины, Германии, Франции и России. Они будут говорить об урегулировании конфликта на Донбассе, а также попытаются приблизить новую встречу лидеров четырех государств.

Напомним, по данным СНБО, вблизи украинских границ находятся 109 тысяч российских войск и еще около 11 тысяч сил поддержки.

В конце прошлого года Путин в разговоре с Макроном назвал условие для проведения новой нормандской встречи.

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Владимир Путин Эммануэль Макрон Вторжение России в Украину
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