Макрон в ближайшие дни позвонит Путину. Предложит путь деэскалации

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Разговор будет касаться угрозы вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство La Nacion .

На этой неделе в Париже также запланирована встреча политических советников лидеров "нормандской четверки", то есть Украины, Германии, Франции и России. Они будут говорить об урегулировании конфликта на Донбассе, а также попытаются приблизить новую встречу лидеров четырех государств.

Разговор, по словам советника Макрона, должен состояться "в следующие несколько дней".

Как рассказал советник французского президента, Макрон планирует во время разговора предложить Путину "путь к деэскалации" ситуации вокруг Украины.

Напомним, по данным СНБО, вблизи украинских границ находятся 109 тысяч российских войск и еще около 11 тысяч сил поддержки.

В конце прошлого года Путин в разговоре с Макроном назвал условие для проведения новой нормандской встречи.