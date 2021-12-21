Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 21 грудня, поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході розмови російський президент назвав умову проведення зустрічі у нормандському форматі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.
Путін в розмові з Макроном знову переклав відповідальність за затягування переговорного процесу на Україну.
"Президент Росії підкреслив, що від конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів" залежить і можливість проведення нового саміту в нормандському форматі", - повідомив Кремль.
Водночас у прес-службі російського президента не уточнили, про які саме "конкретні кроки" української влади говорив Путін.
Також президенти Росії та Франції обговорили запропоновані Москвою так звані "гарантії безпеки" в Європі. Путін проінформував Макрона про "російську дипломатію, яка проводиться за цією темою".
Нагадаємо, нещодавно в Єврокомісії нагадали Росії, що вона виступає стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником у нормандському форматі.