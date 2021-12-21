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Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі

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Москва, Вівторок 21 грудня 2021 17:33
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 21 грудня, поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. В ході розмови російський президент назвав умову проведення зустрічі у нормандському форматі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Путін в розмові з Макроном знову переклав відповідальність за затягування переговорного процесу на Україну.

"Президент Росії підкреслив, що від конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів" залежить і можливість проведення нового саміту в нормандському форматі", - повідомив Кремль.

Водночас у прес-службі російського президента не уточнили, про які саме "конкретні кроки" української влади говорив Путін.

Також президенти Росії та Франції обговорили запропоновані Москвою так звані "гарантії безпеки" в Європі. Путін проінформував Макрона про "російську дипломатію, яка проводиться за цією темою".

Нагадаємо, нещодавно в Єврокомісії нагадали Росії, що вона виступає стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником у нормандському форматі.

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Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
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