Макрон анонсировал новую встречу "коалиции решительных": когда состоится

Очередное заседание "коалиции решительных" состоится в четверг, 11 декабря, в формате видеоконференции.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Деталей о составе участников и теме встречи Макрон не рассказал.
Отмечается, что заседание состоится после того, как президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в Лондоне встретился с лидерами Германии, Франции и Великобритании для обсуждения пересмотренного мирного плана для Украины.
Британский премьер Кир Стармер подчеркнул, что мирные переговоры находятся на "критическом этапе", но подчеркнул, что "вопрос Украины - это дело Украины", тогда как Макрон заявил, что Киев и его союзники имеют "много козырей в руках".
.
Напомним, "коалиция решительных" - это неформальное объединение ряда западных стран, которое возникло после полномасштабного вторжения России, чтобы координировать усиленную военную поддержку Украины без ожидания консенсуса всего Запада.
17 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что "коалиция решительных", которая работает над гарантиями безопасности для Украины, планирует уже на Рождество перейти на новый этап развертывания сил.
В конце октября СМИ писали, что в Мадриде состоялась закрытая встреча "коалиции решительных" из 35 стран для обсуждения новых путей поддержки Украины.
Отметим, прошлая встреча "коалиции решительных" состоялась 25 ноября. Партнеры провели онлайн-заседание с целью обсуждения результатов переговоров с США по мирному плану в Женеве и наработки новых совместных инициатив.