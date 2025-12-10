Макрон анонсував нову зустріч "коаліції рішучих": коли відбудеться

Деталей про склад учасників та тему зустрічі Макрон не розповів.

Зазначається, що засідання відбудеться після того, як президент України Володимир Зеленський в понеділок у Лондоні зустрівся з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії для обговорення переглянутого мирного плану для України.

Британський прем’єр Кір Стармер підкреслив, що мирні переговори перебувають на "критичному етапі", але наголосив, що "питання України - це справа України", тоді як Макрон заявив, що Київ і його союзники мають "багато козирів у руках".

.