RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Маковея на пороге: как подготовить мак, чтобы выпечка гарантированно не горчила

Фото: Как подготовить мак, чтобы он не горчил (Кадр из видео)
Автор: Людмила Жукова

С приближением праздника Маковея (1 августа) многие хозяйки уже планируют печь традиционные рулеты и пироги. Однако все усилия может испортить одна досадная деталь - горькая маковая начинка.

РБК-Украина рассказывает, как избежать этой кулинарной катастрофы и достичь идеального вкуса.

Ароматная, сочная, с легкой сладостью, именно такой должна быть идеальная начинка из мака. Иногда появляющаяся горечь чаще всего свидетельствует о неправильной подготовке семян или их низком качестве. К счастью, существуют проверенные методы, которые помогут вам получить безупречный результат.

Как сделать, чтобы мак не горчил

Тщательный отбор и промывание

Все начинается еще в магазине. Выбирая мак, обратите внимание на срок годности, старые семена склонны горчить из-за окисления масел. Дома обязательно промойте мак под проточной водой 2-3 раза. Удобнее всего это делать, используя очень мелкое сито, чтобы не растерять ценные семена. Это поможет смыть пыль и поверхностные масла, которые могут давать горечь.

Запаривание - главный секрет

Это ключевой этап в борьбе с горечью. Промытый мак нужно залить крутым кипятком так, чтобы вода покрывала его на 2-3 сантиметра. Оставьте его настаиваться минимум на 30-40 минут, а лучше на несколько часов или даже на ночь. Некоторые хозяйки советуют довести мак до кипения и проварить 1-2 минуты, а затем дать остыть.

Горячая вода не только размягчает семена, но и "вымывает" из них вещества, отвечающие за горький привкус.

Слейте воду и отожмите

После запаривания воду необходимо полностью слить. Снова воспользуйтесь мелким ситом. Чтобы начинка не была водянистой, максимально отожмите остатки влаги, прижимая мак ложкой к стенкам сита.

Перетирание до "молочка"

Теперь мак готов к измельчению. Идеально использовать традиционную макитру, перетирая семена с сахаром до появления белого "макового молочка". Если макитры нет, прекрасно справится мясорубка (пропустите 2-3 раза через самую маленькую решетку), кофемолка или мощный блендер. Готовность определяется просто: масса должна стать более светлой, однородной и очень ароматной.

Соблюдая эти простые правила, вы гарантированно получите нежную и сладкую маковую начинку.

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал Natalia Sus, советы кулинаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеЗдоровое питаниемаковея