Магучих отказала Катару за большие деньги: украинка осталась в родной команде

Предложение Катара и реакция украинских спортсменок

На соревнованиях в Дохе в мае к Ярославе Магучих подошли представители катарской сборной по легкой атлетике.

Они предложили спортсменке и ее тренеру Татьяне Степановой перейти в Катар, обещая "большие деньги".

"Многие национальные команды привлекали нас в свои ряды в последние годы. Катарцы предлагали большие деньги, чтобы мы туда перешли", - рассказала Степанова.

Однако ответ украинцев был однозначным. Магучих подчеркнула, что хочет представлять Украину и через свои спортивные результаты показывать миру борьбу страны за независимость:

"Я играю важную роль как представитель Украины на международных соревнованиях. Я хочу, чтобы мою страну увидели", - прокомментировала легкоатлетка.

Преданность Украине превыше больших денег

"Мы любим наш дом. Оставаться за границей для нас не вариант", - отметила тренер Степанова.

"Я и на дорожке прыгаю, а потом у меня есть возможность поговорить с миром через журналистов и через мои результаты. Я должна это делать, потому что мы продолжаем воевать и бороться за нашу независимость", - добавила украинская спортсменка.

По словам экспертов, Катар в последние годы активно привлекает иностранных спортсменов, особенно молодых, предлагая финансовые стимулы для смены гражданства.

На Олимпиаде-2024 в составе катарской сборной выступили 14 спортсменов, только шесть из которых родились в Катаре.