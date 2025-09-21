Магучих и Левченко в финале ЧМ-2025: кто из украинок получит медаль в прыжках в высоту

Чемпионат мира по легкой атлетике выходит на финишную прямую. В воскресенье, 21 сентября, в Токио разыграют последние комплекты наград. Сразу две украинки - Ярослава Магучих и Юлия Левченко будут бороться за медали в финале женских прыжков в высоту.
О шансах украинок, главных соперницах и времени старта финала - рассказывает РБК-Украина.
Старт финала запланирован на 13:30 по киевскому времени.
Магучих подходит к решающему старту в статусе действующей чемпионки мира. Она уже трижды подряд завоевывала медали на ЧМ: кроме "золота" в 2023-м, добывала "серебро" на форумах в 2019 и 2022 годах.
Левченко же в третий раз выступит в финале мирового первенства: после "серебра" в 2017-м она останавливалась в шаге от награды в 2019-м.
Юлия Левченко (фото: Worldathletics)
Ключевой конкуренткой Магучих в борьбе за "золото" станет австралийка Никола Олислагерс. В сезоне-2025 украинка уступила ей пять раз, в частности на ЧМ в помещении и в финале Бриллиантовой лиги.
Не стоит сбрасывать со счетов и другую австралийку - Элеанор Паттерсон, чемпионку мира-2022. А также британку Морган Лейк, которая в этом сезоне преодолевала 2,00 м.
Никола Олислагерс (фото: Worldathletics)
Нынешний финал прыжков в высоту будет самым многочисленным за последние 18 лет - на старт выйдут 16 спортсменок.
Произошло это вследствие отбора участниц. Квалификационную высоту - 1,92 м преодолели лишь 11 прыгуний, а финал рассчитан на 12 участниц.
Поэтому организаторы допустили в решающую стадию еще пятерых спортсменок: тех, кто на предыдущей высоте 1,88 м показали лучшие результаты по попыткам.
В финале будут соревноваться:
Исторически последние чемпионки мира определялись на высотах от 2,00 до 2,01 м. В этом сезоне планку 2,00 м преодолевали сразу пять прыгуний, поэтому борьба может выйти за ее пределы.
Магучих и Олислагерс уже покоряли 2,02 м, а австралийка даже установила рекорд сезона с результатом 2,04 м.
Официальным транслятором чемпионата мира по легкой атлетике в Украине является "Суспільне Спорт".
Смотреть соревнования вживую можно на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного". Прямую трансляцию финала женских прыжков в высоту можно посмотреть на YouTube-канале "Суспільне Спорт".
