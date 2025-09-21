UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Магучіх та Левченко в фіналі ЧС-2025: хто з українок здобуде медаль у стрибках у висоту

Фото: Ярослава Магучіх виступає в Токіо у ранзі чинної чемпіонки світу (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіонат світу з легкої атлетики виходить на фінішну пряму. У неділю, 21 вересня, в Токіо розіграють останні комплекти нагород. Одразу дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко боротимуться за медалі у фіналі жіночих стрибків у висоту.

Про шанси українок, головних суперниць та час старту фіналу – розповідає РБК-Україна.

Досвід українок

Старт фіналу запланований на 13:30 за київським часом.

Магучіх підходить до вирішального старту в статусі чинної чемпіонки світу. Вона вже тричі поспіль здобувала медалі на ЧС: окрім "золота" в 2023-му, здобувала "срібло" на форумах у 2019 та 2022 роках.

Левченко ж втретє виступить у фіналі світової першості: після "срібла" у 2017-му вона зупинялася за крок від нагороди у 2019-му.

Юлія Левченко (фото: Worldathletics) 

Головні суперниці

Ключовою конкуренткою Магучіх у боротьбі за "золото" стане австралійка Нікола Оліслагерс. У сезоні-2025 українка поступилася їй п'ять разів, зокрема на ЧС у приміщенні та у фіналі Діамантової ліги.

Не варто скидати з рахунків й іншу австралійку – Елеанор Паттерсон, чемпіонку світу-2022. А також британку Морган Лейк, яка цього сезону долала 2,00 м.

Нікола Оліслагерс (фото: Worldathletics)

Хто виступить у фіналі

Цьогорічний фінал стрибків у висоту буде найбільш численним за останні 18 років – на старт вийдуть 16 спортсменок.

Сталося це внаслідок добору учасниць. Кваліфікаційну висоту – 1,92 м подолали лише 11 стрибунок, а фінал розрахований на 12 учасниць.

Тому організатори допустили у вирішальну стадію ще п'ятьох спортсменок: тих, хто на попередній висоті 1,88 м показали кращі результати за спробами.

У фіналі змагатимуться:

  • Ярослава Магучіх (Україна)
  • Юлія Левченко (Україна)
  • Нікола Оліслагерс (Австралія)
  • Елеанор Паттерсон (Австралія)
  • Морган Лейк (Велика Британія)
  • Крістіна Гонзель (Німеччина)
  • Ангеліна Топіч (Сербія)
  • Міхаела Груба (Чехія)
  • Марія Жодзік (Польща)
  • Роуз Єбоа (Гана)
  • Марія Вуковіч (Чорногорія)
  • Єлєна Куліченко (Кіпр)
  • Елізабет Пігела (Естонія)
  • Фатумата Баллей (Гвінея)
  • Імке Оннен (Німеччина)
  • Мерел Маес (Бельгія)

Які висоти треба брати

Історично останні чемпіонки світу визначалися на висотах від 2,00 до 2,01 м. Цього сезону планку 2,00 м долали одразу п'ять стрибунок, тож боротьба може вийти за її межі.

Магучіх та Оліслагерс уже підкорювали 2,02 м, а австралійка навіть встановила рекорд сезону з результатом 2,04 м.

Де дивитися фінал

Офіційним транслятором чемпіонату світу з легкої атлетики в Україні є "Суспільне Спорт".

Дивитися змагання наживо можна на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного". Пряму трансляцію фіналу жіночих стрибків у висоту можна також переглянути на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

Чемпіонат світуЛегка атлетикаЯрослава Магучіх