Магучіх та Левченко в фіналі ЧС-2025: хто з українок здобуде медаль у стрибках у висоту

Чемпіонат світу з легкої атлетики виходить на фінішну пряму. У неділю, 21 вересня, в Токіо розіграють останні комплекти нагород. Одразу дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко боротимуться за медалі у фіналі жіночих стрибків у висоту.
Про шанси українок, головних суперниць та час старту фіналу – розповідає РБК-Україна.
Старт фіналу запланований на 13:30 за київським часом.
Магучіх підходить до вирішального старту в статусі чинної чемпіонки світу. Вона вже тричі поспіль здобувала медалі на ЧС: окрім "золота" в 2023-му, здобувала "срібло" на форумах у 2019 та 2022 роках.
Левченко ж втретє виступить у фіналі світової першості: після "срібла" у 2017-му вона зупинялася за крок від нагороди у 2019-му.
Юлія Левченко (фото: Worldathletics)
Ключовою конкуренткою Магучіх у боротьбі за "золото" стане австралійка Нікола Оліслагерс. У сезоні-2025 українка поступилася їй п'ять разів, зокрема на ЧС у приміщенні та у фіналі Діамантової ліги.
Не варто скидати з рахунків й іншу австралійку – Елеанор Паттерсон, чемпіонку світу-2022. А також британку Морган Лейк, яка цього сезону долала 2,00 м.
Нікола Оліслагерс (фото: Worldathletics)
Цьогорічний фінал стрибків у висоту буде найбільш численним за останні 18 років – на старт вийдуть 16 спортсменок.
Сталося це внаслідок добору учасниць. Кваліфікаційну висоту – 1,92 м подолали лише 11 стрибунок, а фінал розрахований на 12 учасниць.
Тому організатори допустили у вирішальну стадію ще п'ятьох спортсменок: тих, хто на попередній висоті 1,88 м показали кращі результати за спробами.
У фіналі змагатимуться:
Історично останні чемпіонки світу визначалися на висотах від 2,00 до 2,01 м. Цього сезону планку 2,00 м долали одразу п'ять стрибунок, тож боротьба може вийти за її межі.
Магучіх та Оліслагерс уже підкорювали 2,02 м, а австралійка навіть встановила рекорд сезону з результатом 2,04 м.
Офіційним транслятором чемпіонату світу з легкої атлетики в Україні є "Суспільне Спорт".
Дивитися змагання наживо можна на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного". Пряму трансляцію фіналу жіночих стрибків у висоту можна також переглянути на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".
