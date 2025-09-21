Магучіх та Левченко в фіналі ЧС-2025: хто з українок здобуде медаль у стрибках у висоту

Досвід українок

Старт фіналу запланований на 13:30 за київським часом.

Магучіх підходить до вирішального старту в статусі чинної чемпіонки світу. Вона вже тричі поспіль здобувала медалі на ЧС: окрім "золота" в 2023-му, здобувала "срібло" на форумах у 2019 та 2022 роках.

Левченко ж втретє виступить у фіналі світової першості: після "срібла" у 2017-му вона зупинялася за крок від нагороди у 2019-му.

Юлія Левченко (фото: Worldathletics)

Головні суперниці

Ключовою конкуренткою Магучіх у боротьбі за "золото" стане австралійка Нікола Оліслагерс. У сезоні-2025 українка поступилася їй п'ять разів, зокрема на ЧС у приміщенні та у фіналі Діамантової ліги.

Не варто скидати з рахунків й іншу австралійку – Елеанор Паттерсон, чемпіонку світу-2022. А також британку Морган Лейк, яка цього сезону долала 2,00 м.

Нікола Оліслагерс (фото: Worldathletics)

Хто виступить у фіналі

Цьогорічний фінал стрибків у висоту буде найбільш численним за останні 18 років – на старт вийдуть 16 спортсменок.

Сталося це внаслідок добору учасниць. Кваліфікаційну висоту – 1,92 м подолали лише 11 стрибунок, а фінал розрахований на 12 учасниць.

Тому організатори допустили у вирішальну стадію ще п'ятьох спортсменок: тих, хто на попередній висоті 1,88 м показали кращі результати за спробами.

У фіналі змагатимуться:

Ярослава Магучіх (Україна)

Юлія Левченко (Україна)

Нікола Оліслагерс (Австралія)

Елеанор Паттерсон (Австралія)

Морган Лейк (Велика Британія)

Крістіна Гонзель (Німеччина)

Ангеліна Топіч (Сербія)

Міхаела Груба (Чехія)

Марія Жодзік (Польща)

Роуз Єбоа (Гана)

Марія Вуковіч (Чорногорія)

Єлєна Куліченко (Кіпр)

Елізабет Пігела (Естонія)

Фатумата Баллей (Гвінея)

Імке Оннен (Німеччина)

Мерел Маес (Бельгія)

Які висоти треба брати

Історично останні чемпіонки світу визначалися на висотах від 2,00 до 2,01 м. Цього сезону планку 2,00 м долали одразу п'ять стрибунок, тож боротьба може вийти за її межі.

Магучіх та Оліслагерс уже підкорювали 2,02 м, а австралійка навіть встановила рекорд сезону з результатом 2,04 м.

Де дивитися фінал

Офіційним транслятором чемпіонату світу з легкої атлетики в Україні є "Суспільне Спорт".

Дивитися змагання наживо можна на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного". Пряму трансляцію фіналу жіночих стрибків у висоту можна також переглянути на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".