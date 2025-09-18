ua en ru
Магучих и Левченко прыгнули в финал чемпионата мира: еще одна украинка обидно проиграла

Токио, Четверг 18 сентября 2025 15:26
Магучих и Левченко прыгнули в финал чемпионата мира: еще одна украинка обидно проиграла Фото: Ярослава Магучих (x.com/diamond_league)
Автор: Андрей Костенко

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио состоялись квалификационные старты в женских прыжках в высоту. За право выступить в финале соревновались три украинские спортсменки.

Как прошли отборочные соревнования - рассказывает РБК-Украина.

Сюрприз на старте

К старту допустили 36-х атлеток, 18 из которых - дебютировали на ЧМ. В финал по регламенту проходили 12 атлеток.

Организаторы решили не затягивать отбор, поэтому установили необычно высокий стартовый барьер - 1,83 метра. Из-за этого немало прыгуний отсеялось уже на старте.

Украину в квалификации представляли три участницы - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

Магучих первую высоту пропустила, Левченко - играючи взяла с первой попытки. А вот Табашник - до последнего держала в напряжении. Только третья, последняя попытка вывела ее на следующий уровень.

Далее была планка на 1,88 метра. Магучих и эту высоту проигнорировала. Левченко взяла с первой попытки, Табашник - со второй.

Магучих и Левченко прыгнули в финал чемпионата мира: еще одна украинка обидно проиграла

Юлия Левченко (фото: instagram.com/levchenkou)

Неприступная высота

До высоты 1,92 метра дошли 24 участницы, претендовавшие на 12 мест в финале. Эта планка стала неприступной для большинства из них.

Легко с высотой справились топы, в частности Магучих с Левченко. Наши примы преодолели препятствие с первой попытки. Магучих для выхода в финал понадобился лишь один прыжок.

А вот Табашник с задачей не справилась.

В итоге возникла интересная ситуация - только 11 атлеток взяли 1,92 м. Поэтому в финал допустили еще 5-х (!) из тех, кто остановился на 1,88. Их отобрали по наименьшему количеству попыток. И тут сказалось, что Табашник слишком долго возилась с предыдущими высотами. Три неудачи на 1,83 и 1,88 - оказались для нее роковыми.

Когда состоится финал

Таким образом, Украина потеряла в отборе одну из трех своих представительниц.

А в финал вышли:

  • Ярослава Магучих (Украина)
  • Морган Лейк (Великобритания)
  • Элеанор Паттерсон (Австралия)
  • Ангелина Топич (Сербия)
  • Никола Олислагерс (Австралия)
  • Юлия Левченко (Украина)
  • Михаэла Груба (Чехия)
  • Мария Жодзик (Польша)
  • Роуз Ебоа (Гана)
  • Кристина Гонзель (Германия)
  • Мария Вукович (Черногория)
  • Елена Куличенко (Кипр)
  • Элизабет Пигела (Эстония)
  • Фатумата Баллей (Гвинея)
  • Имке Оннен (Германия)
  • Мерел Маэс (Бельгия)

Решающий старт в этой дисциплине состоится в воскресенье, 21 сентября. Начало - в 13:30 по Киеву.

Ранее мы рассказали, как Магучих отказалась от предложения выступать за Катар.

Также читайте, кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

Легкая атлетика Чемпионат мира Ярослава Магучих
Новости
