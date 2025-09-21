ua en ru
Магучих и Левченко в финале ЧМ-2025: кто из украинок получит медаль в прыжках в высоту

Токио, Воскресенье 21 сентября 2025 10:55
Магучих и Левченко в финале ЧМ-2025: кто из украинок получит медаль в прыжках в высоту Фото: Ярослава Магучих выступает в Токио в ранге действующей чемпионки мира (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Чемпионат мира по легкой атлетике выходит на финишную прямую. В воскресенье, 21 сентября, в Токио разыграют последние комплекты наград. Сразу две украинки - Ярослава Магучих и Юлия Левченко будут бороться за медали в финале женских прыжков в высоту.

О шансах украинок, главных соперницах и времени старта финала - рассказывает РБК-Украина.

Опыт украинок

Старт финала запланирован на 13:30 по киевскому времени.

Магучих подходит к решающему старту в статусе действующей чемпионки мира. Она уже трижды подряд завоевывала медали на ЧМ: кроме "золота" в 2023-м, добывала "серебро" на форумах в 2019 и 2022 годах.

Левченко же в третий раз выступит в финале мирового первенства: после "серебра" в 2017-м она останавливалась в шаге от награды в 2019-м.

Главные соперницы

Ключевой конкуренткой Магучих в борьбе за "золото" станет австралийка Никола Олислагерс. В сезоне-2025 украинка уступила ей пять раз, в частности на ЧМ в помещении и в финале Бриллиантовой лиги.

Не стоит сбрасывать со счетов и другую австралийку - Элеанор Паттерсон, чемпионку мира-2022. А также британку Морган Лейк, которая в этом сезоне преодолевала 2,00 м.

Кто выступит в финале

Нынешний финал прыжков в высоту будет самым многочисленным за последние 18 лет - на старт выйдут 16 спортсменок.

Произошло это вследствие отбора участниц. Квалификационную высоту - 1,92 м преодолели лишь 11 прыгуний, а финал рассчитан на 12 участниц.

Поэтому организаторы допустили в решающую стадию еще пятерых спортсменок: тех, кто на предыдущей высоте 1,88 м показали лучшие результаты по попыткам.

В финале будут соревноваться:

  • Ярослава Магучих (Украина)
  • Юлия Левченко (Украина)
  • Никола Олислагерс (Австралия)
  • Элеанор Паттерсон (Австралия)
  • Морган Лейк (Великобритания)
  • Кристина Гонзель (Германия)
  • Ангелина Топич (Сербия)
  • Михаэла Груба (Чехия)
  • Мария Жодзик (Польша)
  • Роуз Ебоа (Гана)
  • Мария Вукович (Черногория)
  • Елена Куличенко (Кипр)
  • Элизабет Пигела (Эстония)
  • Фатумата Баллей (Гвинея)
  • Имке Оннен (Германия)
  • Мерел Маэс (Бельгия)

Какие высоты надо брать

Исторически последние чемпионки мира определялись на высотах от 2,00 до 2,01 м. В этом сезоне планку 2,00 м преодолевали сразу пять прыгуний, поэтому борьба может выйти за ее пределы.

Магучих и Олислагерс уже покоряли 2,02 м, а австралийка даже установила рекорд сезона с результатом 2,04 м.

Где смотреть финал

Официальным транслятором чемпионата мира по легкой атлетике в Украине является "Суспільне Спорт".

Смотреть соревнования вживую можно на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного". Прямую трансляцию финала женских прыжков в высоту можно посмотреть на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Ранее мы рассказали, как Магучих отказалась от предложения выступать за Катар.

Также читайте, кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

Легкая атлетика Чемпионат мира Ярослава Магучих
