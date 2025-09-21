Магучих и Левченко в финале ЧМ-2025: кто из украинок получит медаль в прыжках в высоту

Чемпионат мира по легкой атлетике выходит на финишную прямую. В воскресенье, 21 сентября, в Токио разыграют последние комплекты наград. Сразу две украинки - Ярослава Магучих и Юлия Левченко будут бороться за медали в финале женских прыжков в высоту.

О шансах украинок, главных соперницах и времени старта финала - рассказывает РБК-Украина .

Опыт украинок

Старт финала запланирован на 13:30 по киевскому времени.

Магучих подходит к решающему старту в статусе действующей чемпионки мира. Она уже трижды подряд завоевывала медали на ЧМ: кроме "золота" в 2023-м, добывала "серебро" на форумах в 2019 и 2022 годах.

Левченко же в третий раз выступит в финале мирового первенства: после "серебра" в 2017-м она останавливалась в шаге от награды в 2019-м.

Юлия Левченко (фото: Worldathletics)

Главные соперницы

Ключевой конкуренткой Магучих в борьбе за "золото" станет австралийка Никола Олислагерс. В сезоне-2025 украинка уступила ей пять раз, в частности на ЧМ в помещении и в финале Бриллиантовой лиги.

Не стоит сбрасывать со счетов и другую австралийку - Элеанор Паттерсон, чемпионку мира-2022. А также британку Морган Лейк, которая в этом сезоне преодолевала 2,00 м.

Никола Олислагерс (фото: Worldathletics)

Кто выступит в финале

Нынешний финал прыжков в высоту будет самым многочисленным за последние 18 лет - на старт выйдут 16 спортсменок.

Произошло это вследствие отбора участниц. Квалификационную высоту - 1,92 м преодолели лишь 11 прыгуний, а финал рассчитан на 12 участниц.

Поэтому организаторы допустили в решающую стадию еще пятерых спортсменок: тех, кто на предыдущей высоте 1,88 м показали лучшие результаты по попыткам.

В финале будут соревноваться:

Ярослава Магучих (Украина)

Юлия Левченко (Украина)

Никола Олислагерс (Австралия)

Элеанор Паттерсон (Австралия)

Морган Лейк (Великобритания)

Кристина Гонзель (Германия)

Ангелина Топич (Сербия)

Михаэла Груба (Чехия)

Мария Жодзик (Польша)

Роуз Ебоа (Гана)

Мария Вукович (Черногория)

Елена Куличенко (Кипр)

Элизабет Пигела (Эстония)

Фатумата Баллей (Гвинея)

Имке Оннен (Германия)

Мерел Маэс (Бельгия)

Какие высоты надо брать

Исторически последние чемпионки мира определялись на высотах от 2,00 до 2,01 м. В этом сезоне планку 2,00 м преодолевали сразу пять прыгуний, поэтому борьба может выйти за ее пределы.

Магучих и Олислагерс уже покоряли 2,02 м, а австралийка даже установила рекорд сезона с результатом 2,04 м.

Где смотреть финал

Официальным транслятором чемпионата мира по легкой атлетике в Украине является "Суспільне Спорт".

Смотреть соревнования вживую можно на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного". Прямую трансляцию финала женских прыжков в высоту можно посмотреть на YouTube-канале "Суспільне Спорт".