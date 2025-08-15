ua en ru
Магучих побила рекорд Левченко и выиграла этап Бриллиантовой лиги

Силезия, Пятница 15 августа 2025 18:40
Магучих побила рекорд Левченко и выиграла этап Бриллиантовой лиги Фото: Ярослава Магучих (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В польской Силезии в рамках девятого этапа Бриллиантовой лиги сезона-2025 состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. В секторе соревновались десять легкоатлеток, среди которых - две украинки: мировая рекордсменка Ярослава Магучих и действующий серебряный призер чемпионата Украины Екатерина Табашник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинки перед стартом

Для Магучих это был шестой старт в сезоне в легкоатлетической коммерческой серии. Ранее она завоевала два "золота" (Сямэнь, Шанхай) и два "серебра" (Стокгольм, Париж). Но в Лондоне впервые за три года осталась без медали.

В то же время Табашник вернулась на этап Бриллиантовой лиги после годичного перерыва: последний раз она выступала в Париже в 2024-м.

Как прошли соревнования

Табашник начала выступление с высоты 1,75 м, преодолев ее с первой попытки. Планки на 1,80 и 1,84 м покорила со второй, а 1,88 м - снова с первой. Но следующую высоту - 1,91 м украинка не преодолела и завершила соревнования шестой.

Главные фиворитки этапа - Магучих и австралийка Никола Олислагерс присоединились к борьбе с отметки 1,91 м и взяли ее с первой попытки. Далее украинка без проблем преодолела 1,94 м, оставшись вместе с Олислагерс в споре за победу. Обе прыгуньи одолели 1,97 м, но решающей стала высота 2,00 м - Магучих покорила ее со второй попытки, обеспечив себе "золото".

Бриллиантовая лига-2025. Силезия. Прыжки в высоту (женщины)

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,00 м
  2. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,97 м
  3. Имке Оннен (Германия) - 1,91 м

...

6. Екатерина Табашник (Украина) - 1,88 м

Что означает результат

Магучих впервые за последние три месяца победила Олислагерс. На предыдущих этапах австралийка неизменно показывала лучшие результаты, чем олимпийская чемпионка из Украины.

Кроме того, взяв планку на 2,00 м Ярослава побила рекорд соревнований в Силезии. Интересно, что предыдущее достижение (1,98 м) принадлежало другой украинке - Юлии Левченко, которая установила его в июле 2023 года.

Ранее рассказали, как 17-летняя украинка получила награду на 100-метровке на чемпионате Европы U-20.

Также читайте, что сказала Магучих о триумфе на Олимпиаде в Париже год назад.

