Пятница 08 августа 2025 23:24
UA EN RU
Украинская сенсация украинская сенсация: 17-летняя бегунья получила награду на 100 метров чемпионата Европы U20 Ульяна Степанюк (фото: ФЛАУ)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская легкоатлетка Ульяна Степанюк получила первую для страны медаль на дистанции 100 метров. На соревнованиях в финском Тампере она финишировала третьей, завоевав "бронзу".

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

Путь украинки на соревнованиях

В августе 2025 года в Тампере продолжается юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике, где украинские спортсмены соревнуются за награды континентального первенства. Степанюк получила первую награду, ведь показала время 11.53 секунды.

Степанюк пробилась в финал после победы в своем полуфинальном забеге, где установила личный рекорд - 11.50 секунды.

В решающем раунде она не смогла улучшить свое лучшее время, но сумела завоевать "бронзу".

На старте дистанции украинка держалась третьей, однако на 70 метрах опустилась на четвертое место.

Однако на заключительных метрах Ульяна увеличила темп и опередила конкуренток, финишируя с результатом 11.53 секунды.

Победу в забеге праздновала итальянка Келли Дуалла, которая показала 11.22 секунды. Второе место заняла британка Мабел Аканде со временем 11.41.

Историческая "бронза" и планы сборной Украины

Эта "бронза" стала первой для Украины на дистанции 100 метров в рамках юниорского чемпионата Европы и первой медалью сборной на нынешних соревнованиях.

Соревнования в Тампере продлятся с 7 по 10 августа, где разыграют 44 комплекта наград.

Напомним, что в 2023 году Украина получила четыре медали и заняла десятое место в медальном рейтинге. Лучшие результаты сборной были в 2009 и 2017 годах, когда команда занимала третье место.

Ранее мы писали, что одна из лидеров украинской легкой атлетики Марина Бех-Романчук прервала молчание на фоне допингового скандала.

