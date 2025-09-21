ua en ru
Магучих в драматическом финале с ливнем потеряла титул чемпионки мира

Токио, Воскресенье 21 сентября 2025 15:39
Магучих в драматическом финале с ливнем потеряла титул чемпионки мира Фото: Ярослава Магучих (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В Токио, в последний день чемпионата мира по легкой атлетике разыграли награды в женских прыжках в высоту. В финале соревновались две украинки - победительница прошлого ЧМ Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

О том, как прошли соревнования - рассказывает РБК-Украина.

Вылеты на первых высотах

Финальные соревнования начались с высоты 1,93 м. Ее прошли 11 из 16-ти участниц. Магучих взяла планку с первой попытки, Левченко - со второй.

После следующего уровня - 1,97 в обойме осталось только шестеро прыгуний. С первой попытки высоту покорили: Никола Олислагерс, Ярослава Магучих, Ангелина Топич и Мария Жодзик. Со второй - Элеанор Паттерсон и Юлия Левченко.

Следующее задание - 2,00 метра сразу решила только Олислагерс. Магучих и Левченко, как и другие участницы неудачно выполнили первую попытку. После чего арену в Токио накрыл ливень. Организаторы объявили о перерыве в соревнованиях.

Левченко стала пятой

Когда соревнования возобновились, Магучих две свои попытки перенесла с 2,00 на 2,02 метра. Риск можно было объяснить, в частности, тем, что украинка ждала улучшения погодных условий.

Между тем, вторую попытку на 2,00 завалили все, включая Левченко. А на третьей - исправилась только Жодзик. Таким образом, Левченко поделила 5-е итоговое место вместе с австралийкой Паттерсон.

А в секторе остались только три участницы - Олислагерс и Жодзик, которые имели прыжки на 2 метра и Магучих - с перенесенными попытками.

В это время соревнования во второй раз прервали из-за ливня.

Решающие прыжки

Планку на 2,02 не взяла ни одна из спортсменок. Это означало, что Олислагерс впервые в карьере стала чемпионкой мира. "Серебро" завоевала Мария Жодзик из Польши. А "бронзу" поделили Магучих и сербка Ангелина Топич.

