Магучіх в драматичному фіналі зі зливою втратила титул чемпіонки світу: програла австралійці й білорусці

У Токіо в останній день чемпіонату світу з легкої атлетики розіграли нагороди в жіночих стрибках у висоту. У фіналі змагалися дві українки – переможниця минулого ЧС Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Вильоти на перших висотах

Фінальні змагання розпочались з висоти 1,88 м. Її пройшли 15 з 16-ти учасниць. Зокрема, з першої спроби взяла Левченко. Наступну - 1,93 м пройшли 11 спортсменок. Магучіх та Левченко підкорили планку з першої спроби.

Після наступного рівня – 1,97 в обоймі залишилося тільки шестеро стрибунок. З першої спроби висоту підкорили: Нікола Оліслагерс, Ярослава Магучіх, Ангеліна Топіч та Марія Жодзік. З другої – Елеанор Паттерсон та Юлія Левченко.

Наступне завдання – 2,00 метри одразу вирішила тільки Оліслагерс. Магучіх та Левченко, як і інші учасниці невдало виконали першу спробу. Після чого арену в Токіо накрила злива. Організатори оголосили про перерву в змаганнях.

Левченко стала п'ятою

Коли змагання відновилися, Магучіх дві свої спроби перенесла з 2,00 на 2,02 метри. Ризик можна було пояснити, зокрема, тим, що українка чекала на покращення погодних умов.

Тим часом, другу спробу на 2,00 завалили всі, включно з Левченко. А на третій - виправилася лише Жодзік. Таким чином, Левченко поділила 5-те підсумкове місце з австралійкою Паттерсон.

А в секторі залишиль тільки три учасниці - Оліслагерс та Жодзік, які мали стрибки на 2 метри та Магучіх - з перенесеними спробами.

У цей час змагання вдруге перервали через зливу.

Вирішальні стрибки

Планку на 2,02 не взяла жодна зі спортсменок. Це означало, що Оліслагерс вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу. "Срібло" здобула Марія Жодзік - білоруска, що представляє Польщу. А "бронзу" поділили Магучіх та сербка Ангеліна Топіч.

Нікола Оліслагерс - чемпіонка світу-2025 (x.com/WorldAthletics)

ЧС-2025 з легкої атлетики, жіночі стрибки у висоту, фінал

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 2.00 м

2. Марія Жодзік (Польща) - 2.00 м

3. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.97 м

3. Ангеліна Топич (Сербія) - 1.97 м

...

5. Юлія Левченко (Україна) - 1.97 м

Магучіх, тим не менш увійшла в історію, як спортсменка, що стала призером на чотирьох чемпіонатах світу поспіль. До "золота" Будапешта-2024, "срібла" Дохи-2019 та Юджина-2022 вона додала "бронзу" Токіо-2025.