ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Магнитные бури снова приближаются: названы опасные дни и какие способы уберегут здоровье

Суббота 05 июля 2025 06:55
UA EN RU
Магнитные бури снова приближаются: названы опасные дни и какие способы уберегут здоровье Будут ли магнитные бури "штормить" Украину с 5 по 7 июля (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Землю снова накрывает серия магнитных бурь. По данным ученых, в ближайшие дни ожидается геомагнитная активность, которая может вызвать ухудшение самочувствия у части людей. Наибольшая нагрузка ожидается 7 июля.

Когда ожидаются сильные магнитные бури и как можно себя защитить от их влияния, рассказывает РБК-Украина.

Что прогнозируют специалисты

По данным космических обсерваторий, с 5 по 7 июля Землю заденет магнитная буря уровня G1, а 7 июля возможно кратковременное усиление до уровня G2.

Это связано с повышенной активностью на Солнце, в частности с корональными выбросами массы, которые достигнут магнитосферы Земли именно в этот период.

5-6 июля - умеренная магнитная буря с повышением до уровня G1

7 июля - повышенная геомагнитная активность, уровень G2

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли. Эти возмущения могут влиять не только на работу техники, но и на состояние здоровья человека.

Особенно чувствительно на такие изменения реагируют метеозависимые люди, беременные, пожилые люди, дети и лица с хроническими болезнями.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В дни магнитной активности возможны следующие симптомы:

  • головная боль
  • ощущение давления в голове
  • головокружение
  • тошнота
  • усталость
  • сонливость или бессонница
  • повышенная раздражительность
  • депрессивные состояния
  • апатия
  • тревожность
  • скачки артериального давления
  • обострение хронических болезней

Все это связано с изменением биоэлектрической активности мозга и нервной системы. Некоторые исследования подтверждают вредное влияние бурь на здоровье, и связь между геомагнитной активностью и самочувствием фиксируют во многих странах.

Как снизить влияние бури на самочувствие

Полностью избежать влияния магнитной бури невозможно, однако соблюдение простых рекомендаций поможет чувствовать себя лучше:

Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, спите не менее 7-8 часов.

Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает головную боль и усталость.

Избегайте стрессов. Не перегружайте себя делами, избегайте конфликтов.

Питайтесь легко и непринужденно. Больше овощей, фруктов, минимум тяжелой пищи, кофе и алкоголя.

Сократите время за экранами. Особенно в вечернее время.

Проводите время на свежем воздухе. Даже короткая прогулка снижает тревожность.

Когда обращаться к врачу

Если у вас есть хронические заболевания или симптомы не проходят в течение нескольких дней, не занимайтесь самолечением. Уточните дозировку назначенных препаратов и обратитесь к специалисту. В дни магнитных бурь нагрузка на сердечно-сосудистую систему может быть повышенной.

Вас может заинтересовать:

При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буря Здоровье Головная боль
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине