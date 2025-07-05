Магнитные бури снова приближаются: названы опасные дни и какие способы уберегут здоровье

Землю снова накрывает серия магнитных бурь. По данным ученых, в ближайшие дни ожидается геомагнитная активность, которая может вызвать ухудшение самочувствия у части людей. Наибольшая нагрузка ожидается 7 июля.

Когда ожидаются сильные магнитные бури и как можно себя защитить от их влияния, рассказывает РБК-Украина .

Что прогнозируют специалисты

По данным космических обсерваторий, с 5 по 7 июля Землю заденет магнитная буря уровня G1, а 7 июля возможно кратковременное усиление до уровня G2.

Это связано с повышенной активностью на Солнце, в частности с корональными выбросами массы, которые достигнут магнитосферы Земли именно в этот период.

5-6 июля - умеренная магнитная буря с повышением до уровня G1

7 июля - повышенная геомагнитная активность, уровень G2

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли. Эти возмущения могут влиять не только на работу техники, но и на состояние здоровья человека.

Особенно чувствительно на такие изменения реагируют метеозависимые люди, беременные, пожилые люди, дети и лица с хроническими болезнями.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В дни магнитной активности возможны следующие симптомы:

головная боль

ощущение давления в голове

головокружение

тошнота

усталость

сонливость или бессонница

повышенная раздражительность

депрессивные состояния

апатия

тревожность

скачки артериального давления

обострение хронических болезней

Все это связано с изменением биоэлектрической активности мозга и нервной системы. Некоторые исследования подтверждают вредное влияние бурь на здоровье, и связь между геомагнитной активностью и самочувствием фиксируют во многих странах.

Как снизить влияние бури на самочувствие

Полностью избежать влияния магнитной бури невозможно, однако соблюдение простых рекомендаций поможет чувствовать себя лучше:

Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, спите не менее 7-8 часов.

Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает головную боль и усталость.

Избегайте стрессов. Не перегружайте себя делами, избегайте конфликтов.

Питайтесь легко и непринужденно. Больше овощей, фруктов, минимум тяжелой пищи, кофе и алкоголя.

Сократите время за экранами. Особенно в вечернее время.

Проводите время на свежем воздухе. Даже короткая прогулка снижает тревожность.

Когда обращаться к врачу

Если у вас есть хронические заболевания или симптомы не проходят в течение нескольких дней, не занимайтесь самолечением. Уточните дозировку назначенных препаратов и обратитесь к специалисту. В дни магнитных бурь нагрузка на сердечно-сосудистую систему может быть повышенной.