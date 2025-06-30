Магнитные бури в июле 2025: опасные даты, влияние на здоровье и советы

График магнитных бурь на июль 2025 года

1-3 июля - ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны локальные вспышки, от Кр-4 до Кр-5

5-6 июля - ученые предупреждают о магнитном геошторме уровня G1

11-12 июля - ожидается сильная магнитная буря уровня G1 (от Кр-5 и выше)

16-18 июля - возможны локальные всплески до G1-G2

Что такое магнитная буря

Ежедневно на Солнце происходят вспышки и взрывы различной интенсивности. Крупнейшие из них приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Они очень быстро передвигаются и могут достигать Земли.

Когда эти частицы встречаются с магнитосферой нашей планеты, происходит возмущение, которое ученые называют солнечными или магнитными бурями. Бури различают по мощности - от слабых до сильных. Чем сильнее буря - тем хуже последствия для людей.

Как магнитная буря влияет на человека

По данным многих исследований, колебания в магнитном поле Земли не ощущаются, но они сильно бьют по биоритмам. Именно это приводит к ухудшению самочувствия, настроения и общего состояния.

Наиболее чувствительны к таким колебаниям: пожилые люди, метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, беременные, младенцы.

Самые частые симптомы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Тошнота

Снижение концентрации и внимательности

Скачки артериального давления

Нарушение ритма сердца

Шум в ушах

Сонливость днем, бессонница ночью

Повышенная тревожность

Сильная усталость

Панические настроения

Апатия

Агрессия

Раздражительность

Обострение хронических болезней

Что помогает защитить свой организм

Врачи утверждают, что полностью избежать влияния магнитных бурь - невозможно. Однако есть общие рекомендации, которые помогут снизить негативное влияние.

Сон. Спать 7-9 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время (23:00 -7:00). Если есть сильная усталость - брать паузу днем на 1-2 часа.

Питание. Ограничить употребление вредной, жирной, соленой пищи. Обязательно есть в нормальном режиме - три раза в день или больше. Пища должна быть сбалансирована, с большим содержанием питательных веществ. Добавляйте фрукты, овощи, зелень. Откажитесь от алкоголя, энергетиков, большого количества кофе.

Вода. Придерживайтесь водного баланса и ежедневно употребляйте достаточное количество обычной чистой воды.

Активность. Старайтесь не перегружать организм физическими упражнениями, но и не забывайте о том, что нужно двигаться. Зарядка по утрам, упражнения в зале, пробежка, бассейн.

Свежий воздух. Проветривайте все помещения дважды в день - утром и вечером. Гуляйте в парке, лесу, сквере ежедневно. Если есть возможность выехать за город - воспользуйтесь.

Стрессы. Контролируйте уровень стресса, избегайте споров и ссор, не поддавайтесь на провокации. Не нагружайте себя эмоционально. Используйте: дыхательную гимнастику, релаксации, медитации, йогу.

Ограничьте просмотр новостей, соцсетей, шок-контента, особенно вечером, за 2-3 часа до сна.

Заботьтесь о себе. Больше отдыхайте, занимайтесь приятными делами, будьте внимательны к самочувствию, держите под руками необходимые лекарства, если у вас есть хронические заболевания. Если самочувствие ухудшается - обращайтесь за помощью к врачам.