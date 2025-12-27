Магнитные бури в конце декабря: кому стоит быть осторожнее

С 27 по 29 декабря геомагнитная ситуация на Земле постепенно стабилизируется после предыдущих возмущений. Несмотря на в целом спокойные показатели, отдельные дни могут сопровождаться остаточными колебаниями магнитного поля, которые особенно ощутимы для метеозависимых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.
РБК-Украина рассказывает, какой прогноз дают ученые на 27-29 декабря, стоит ли волноваться и как поддержать организм в конце года.
По данным международных центров мониторинга космической погоды, геомагнитная обстановка будет развиваться так:
27 декабря, суббота - после предыдущих бурь геомагнитное поле постепенно возвращается к норме. Ожидается Kp-индекс 3. Метеочувствительные люди могут испытывать остаточные симптомы: усталость, сонливость, снижение концентрации.
28 декабря, воскресенье - геомагнитная активность будет оставаться на уровне Kp 3-4, что соответствует слабым и умеренным колебаниям. Для большинства людей день пройдет без осложнений, но возможны незначительные головные боли или перепады настроения.
29 декабря, понедельник - кратковременное возмущение. Во второй половине дня прогнозируется рост активности до Kp 4, местами - приближение к красному уровню. Для метеозависимых этот день может быть тяжелым.
По предварительным прогнозам ученых, нас ждет сильная магнитная буря в канун Нового года. 30-31 декабря возможно усиление активности до Кр 5-6, что соответствует мощной магнитные буре красного уровня.
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, которые выбрасывают потоки заряженных частиц в космос. Достигнув Земли, они взаимодействуют с магнитным полем планеты, вызывая его колебания.
Даже после завершения активной фазы организм человека может реагировать с задержкой - именно поэтому после сильных бурь несколько дней подряд возможно ухудшение самочувствия.
Наиболее чувствительными остаются:
Даже при умеренных показателях возможны:
Чтобы не ухудшить состояние, врачи советуют:
