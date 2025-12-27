Магнітні бурі в кінці грудня: кому варто бути обережніше

Прогноз на 27-29 грудня

За даними міжнародних центрів моніторингу космічної погоди, геомагнітна обстановка розвиватиметься так:

27 грудня, субота - після попередніх бур геомагнітне поле поступово повертається до норми. Очікується Kp-індекс 3. Метеочутливі люди можуть відчувати залишкові симптоми: втому, сонливість, зниження концентрації.

28 грудня, неділя - геомагнітна активність залишатиметься на рівні Kp 3-4, що відповідає слабким та помірним коливанням. Для більшості людей день мине без ускладнень, але можливі незначні головні болі або перепади настрою.

29 грудня, понеділок - короткочасне збурення. У другій половині дня прогнозується зростання активності до Kp 4, місцями - наближення до червоного рівня. Для метеозалежних цей день може бути важким.

За попередніми прогнозами вчених, нас чекає сильна магнітна буря напередодні Нового року. 30-31 грудня можливе посилення активності до Кр 5-6, що відповідає потужній магнітні бурі червоного рівня.

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, які викидають потоки заряджених частинок у космос. Досягнувши Землі, вони взаємодіють із магнітним полем планети, викликаючи його коливання.

G1 (К-індекс 3-4) - слабка або помірна буря, що може впливати на самопочуття, навігацію та радіозв’язок.

Навіть після завершення активної фази організм людини може реагувати із затримкою - саме тому після сильних бур кілька днів поспіль можливе погіршення самопочуття.

Хто найгостріше відчує вплив 27-29 грудня

Найбільш чутливими залишаються:

метеозалежні та метеочутливі люди

люди з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями

ті, хто страждає на мігрені

люди з порушеннями сну

особи з підвищеною тривожністю

літні люди та вагітні жінки

Можливі симптоми

Навіть за помірних показників можливі:

головний біль

відчуття слабкості, втоми

сонливість або поверхневий сон

перепади тиску

дратівливість

зниження працездатності

загострення хронічних станів

Чого не варто робити в ці дні

Щоб не погіршити стан, лікарі радять:

не зловживати кавою та алкоголем - вони навантажують судини

не перевантажувати себе фізично

уникати конфліктів та сильного емоційного напруження

не ігнорувати планові ліки, якщо вони призначені лікарем

Як полегшити самопочуття: поради наприкінці року