МАГАТЭ обвинило Иран в нарушении ядерных обязательств: в Тегеране ответили

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию, в которой отмечается, что Иран не выполняет свои международные обязательства по принципу нераспространения ядерного оружия. Тегеран в ответ заявил, что будет продолжать обогащение урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Mehr News Agency .

Резолюция МАГАТЭ

За резолюцию, поданную Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией, 19 стран проголосовали "за", 11 воздержались, а три государства - Россия, Китай и Буркина-Фасо высказались "против".

В тексте резолюции, Иран признается нарушителем своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на основании отчета МАГАТЭ, который был направлен государствам-членам 31 мая.

Отчет указывал на наличие скоординированной секретной деятельности Ирана, касающейся производства ядерного оружия.

Отмечается, что резолюция МАГАТЭ может осложнить и без того не очень успешные переговоры между Ираном и США, направленные на введение новых ограничений на ядерную программу Тегерана.

МАГАТЭ уже объявляло Иран нарушителем договора о нераспространении ядерного оружия в сентябре 2005 года, из-за чего на страну были наложены санкции.

Ответ Ирана

Иран заявил, что построит новый центр по обогащению урана в ответ на критику со стороны Совета управляющих МАГАТЭ, который осудил Тегеран за его ядерную программу.

В опубликованном заявлении Организации по атомной энергии Ирана отмечается, что новый объект будет расположен в неопределенном "безопасном месте", а его строительство будет сопровождаться заменой устройств по обогащению урана на уже имеющемся объекте в Фордо на более новые.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал резолюцию МАГАТЭ " злонамеренной".

Он подтвердил решимость Ирана продолжать свою ядерную деятельность, заявив, что страна не откажется от своего права на обогащение урана, несмотря на растущее давление.

"Мы продолжим наш путь. Обогащение будет продолжаться, и мы не отступим от нынешней тенденции", - отметил иранский президент.

Пезешкиан отметил, что ядерные знания Ирана глубоко укоренены и не могут быть уничтожены военными действиями .