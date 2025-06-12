МАГАТЕ звинуватило Іран у порушенні ядерних зобов'язань: у Тегерані відповіли

Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію, в якій наголошується, що Іран не виконує свої міжнародні зобов'язання щодо принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Тегеран у відповідь заявив, що продовжуватиме збагачення урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Mehr News Agency .

Резолюція МАГАТЕ

За резолюцію, подану Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією та Німеччиною, 19 країн проголосували "за", 11 утрималися, а три держави - Росія, Китай та Буркіна-Фасо висловилися "проти".

У тексті резолюції, Іран визнається порушником своїх зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї на підставі звіту МАГАТЕ, що був надісланий державам-членам 31 травня.

Звіт вказував на наявність скоординованої секретної діяльності Ірану, що стосувалася виробництва ядерної зброї.

Зазначається, що резолюція МАГАТЕ може ускладнити й без того не дуже успішні переговори між Іраном та США, що спрямовані на запровадження нових обмежень на ядерну програму Тегерану.

МАГАТЕ вже оголошувало Іран порушником договору про нерозповсюдження ядерної зброї у вересні 2005 року, через що на країну було накладено санкції.

Відповідь Ірану

Іран заявив, що побудує новий центр зі збагачення урану у відповідь на критику з боку Ради керуючих МАГАТЕ, яка засудила Тегеран за його ядерну програму.

В опублікованій заяві Організації з атомної енергії Ірану зазначається, що новий об’єкт буде розташований у незазначеному "безпечному місці", а його будівництво супроводжуватиметься заміною пристроїв зі збагачення урану на вже наявному об'єкті у Фордо на новіші.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан назвав резолюцію МАГАТЕ " зловмисною".

Він підтвердив рішучість Ірану продовжувати свою ядерну діяльність, заявивши, що країна не відмовиться від свого права на збагачення урану, попри зростаючий тиск.

"Ми продовжимо наш шлях. Збагачення триватиме, і ми не відступимо від нинішньої тенденції", - зазначив іранський президент.

Пезешкіан наголосив, що ядерні знання Ірану глибоко вкорінені та не можуть бути знищені військовими діями.