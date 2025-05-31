Иран нарастил запасы урана почти до уровня ядерной бомбы, - отчет ООН

Иран значительно нарастил объемы урана. Такая активность вызывает серьезное беспокойство и может свидетельствовать о новой ядерной угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В конфиденциальном отчете Комиссии ООН по ядерной безопасности говорится о том, что Иран еще больше увеличил свои запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня.

В отдельном документе агентство призвало Тегеран срочно изменить курс и выполнить требования многолетнего расследования.

В отчете Международного агентства по атомной энергии, с которым ознакомилось AP, говорится, что по состоянию на 17 мая Иран накопил 408,6 килограмма урана, обогащенного до 60%.

Это увеличение на 133,8 килограмма (294,9 фунта) - или почти на 50% - со времени публикации последнего отчета МАГАТЭ в феврале.

Обогащенный на 60% материал - это небольшой технический шаг от уровня оружейного образования в 90%.

В отчете МАГАТЭ также содержится строгое предупреждение, в котором говорится, что Иран сейчас является "единственным государством, которое не имеет ядерного оружия и производит такой материал", что, по словам агентства, вызывает "серьезное беспокойство".

По данным надзорного органа, примерно 42 килограммов урана, обогащенного на 60%, теоретически достаточно для производства одной атомной бомбы, если его обогатить до 90%.

Иран утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, но глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси предупредил, что Тегеран имеет достаточно урана, обогащенного почти до оружейного уровня, чтобы изготовить "несколько" ядерных бомб, если бы захотел.

Стоит отметить, что иранские чиновники и сами все чаще намекают на то, что Тегеран может стремиться создать атомную бомбу.

Разведывательные службы США оценивают, что Иран еще не начал программу разработки вооружений, но "осуществил деятельность, которая улучшает его позиции для производства ядерного оружия, если он решит это сделать".