МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС снова подключена к резервому питанию

Линия электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" после завершения ремонта вновь подключена к Запорожской атомной электростанции. Это позволило впервые за шесть месяцев обеспечить объект резервным электроснабжением.

По данным МАГАТЭ, восстановление этой линии стало значимым событием в контексте обеспечения устойчивости энергоснабжения крупнейшей атомной станции Украины.

Мнение МАГАТЭ

Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что это «решающий шаг для ядерной безопасности». Он отметил, что после восстановления в прошлом месяце линии 750 кВ "Днепровская" новое подключение значительно усилило стабильность энергоснабжения станции.

"Наряду с восстановлением линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Контекст ситуации

Ранее агентство сообщало, что после почти месячного перерыва электроснабжение Запорожской АЭС было частично восстановлено. Тогда действующей оставалась только одна линия, в то время как остальные находились в ремонте.

Сейчас эксперты МАГАТЭ продолжают следить за состоянием системы и процессом полного восстановления энергетической инфраструктуры станции.