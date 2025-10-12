ua en ru
Москва пытается обмануть МАГАТЭ и скрыть свои действия на ЗАЭС, - Сибига

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 15:41
UA EN RU
Москва пытается обмануть МАГАТЭ и скрыть свои действия на ЗАЭС, - Сибига Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Запорожская атомная электростанция находится в режиме блэкаута уже почти три недели, что создает угрозу ядерной безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что Россия намеренно разорвала соединение станции с украинской энергосистемой, чтобы протестировать подключение к российской сети. По его словам, такое действие никогда ранее не имело места в истории атомной энергетики.

"Это не только попытка кражи мирного украинского атомного объекта. Несанкционированные действия российского "Росатома" нарушают международно признанные протоколы ядерной безопасности, противоречат украинской лицензии и непосредственно угрожают ядерным инцидентом", - подчеркнул глава МИД.

Сибига заявил, что Москва пытается обмануть МАГАТЭ и все техническое и дипломатическое сообщество, делая вид, будто причиной проблем является кто-то другой.

При этом он отметил, что настоящая проблема заключается в том, что Россия захватила украинский атомный объект, разместила на нем военных и оружие, заминировала периметр и проводит технически неприемлемые эксперименты.

Министр подчеркнул, что для прекращения опасного блэкаута Россия должна остановить обстрелы и обеспечить ремонт линий электропередач, что она может сделать в любой момент.

"Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" незаконными, неприемлемыми и критически опасными", - заявил Сибига.

Также он обратился к МАГАТЭ с призывом оказать давление на Россию, чтобы та прекратила любые технические эксперименты на станции и вернула ее законному владельцу - Украине.

Блэкаут на ЗАЭС

23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый блэкаут с начала полномасштабной войны. Захватчики сознательно не восстанавливают подключение станции к энергосети.

В компании отметили, что вышла из строя последняя внешняя линия электропередач, которая соединяла ЗАЭС с украинской энергосистемой. Из-за этого станция была переведена на питание от дизельных генераторов.

Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.

В МАГАТЭ также отмечали, что после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

