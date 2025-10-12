Москва пытается обмануть МАГАТЭ и скрыть свои действия на ЗАЭС, - Сибига
Запорожская атомная электростанция находится в режиме блэкаута уже почти три недели, что создает угрозу ядерной безопасности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Он отметил, что Россия намеренно разорвала соединение станции с украинской энергосистемой, чтобы протестировать подключение к российской сети. По его словам, такое действие никогда ранее не имело места в истории атомной энергетики.
"Это не только попытка кражи мирного украинского атомного объекта. Несанкционированные действия российского "Росатома" нарушают международно признанные протоколы ядерной безопасности, противоречат украинской лицензии и непосредственно угрожают ядерным инцидентом", - подчеркнул глава МИД.
Сибига заявил, что Москва пытается обмануть МАГАТЭ и все техническое и дипломатическое сообщество, делая вид, будто причиной проблем является кто-то другой.
При этом он отметил, что настоящая проблема заключается в том, что Россия захватила украинский атомный объект, разместила на нем военных и оружие, заминировала периметр и проводит технически неприемлемые эксперименты.
Министр подчеркнул, что для прекращения опасного блэкаута Россия должна остановить обстрелы и обеспечить ремонт линий электропередач, что она может сделать в любой момент.
"Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" незаконными, неприемлемыми и критически опасными", - заявил Сибига.
Также он обратился к МАГАТЭ с призывом оказать давление на Россию, чтобы та прекратила любые технические эксперименты на станции и вернула ее законному владельцу - Украине.
Блэкаут на ЗАЭС
23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый блэкаут с начала полномасштабной войны. Захватчики сознательно не восстанавливают подключение станции к энергосети.
В компании отметили, что вышла из строя последняя внешняя линия электропередач, которая соединяла ЗАЭС с украинской энергосистемой. Из-за этого станция была переведена на питание от дизельных генераторов.
Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ также отмечали, что после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.