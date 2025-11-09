МАГАТЕ заявило, що ЗАЕС знову підключено до резервного живлення

Лінію електропередач 330 кВ "Феросплавна-1" після завершення ремонту знову під'єднано до Запорізької атомної електростанції. Це дало змогу вперше за шість місяців забезпечити об'єкт резервним електропостачанням.

За даними МАГАТЕ, відновлення цієї лінії стало значущою подією в контексті забезпечення стійкості енергопостачання найбільшої атомної станції України.

Думка МАГАТЕ

Глава організації Рафаель Гроссі підкреслив, що це "вирішальний крок для ядерної безпеки". Він зазначив, що після відновлення минулого місяця лінії 750 кВ "Дніпровська" нове підключення значно посилило стабільність енергопостачання станції.

"Поряд із відновленням лінії 750 кВ "Дніпровська", це хороший день для ядерної безпеки", - ідеться в повідомленні МАГАТЕ.

Контекст ситуації

Раніше агентство повідомляло, що після майже місячної перерви електропостачання Запорізької АЕС було частково відновлено. Тоді діючою залишалася тільки одна лінія, тоді як інші перебували в ремонті.

Наразі експерти МАГАТЕ продовжують стежити за станом системи та процесом повного відновлення енергетичної інфраструктури станції.