Главная » Новости » Война в Украине

МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС снова подключена к резервому питанию

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 07:20
МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС снова подключена к резервому питанию Фото: ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

После многомесячных работ Запорожская атомная электростанция вновь получила резервное электропитание — впервые за полгода объект подключен к сети по линии 330 кВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

Линия электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" после завершения ремонта вновь подключена к Запорожской атомной электростанции. Это позволило впервые за шесть месяцев обеспечить объект резервным электроснабжением.

По данным МАГАТЭ, восстановление этой линии стало значимым событием в контексте обеспечения устойчивости энергоснабжения крупнейшей атомной станции Украины.

Мнение МАГАТЭ

Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что это «решающий шаг для ядерной безопасности». Он отметил, что после восстановления в прошлом месяце линии 750 кВ "Днепровская" новое подключение значительно усилило стабильность энергоснабжения станции.

"Наряду с восстановлением линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Контекст ситуации

Ранее агентство сообщало, что после почти месячного перерыва электроснабжение Запорожской АЭС было частично восстановлено. Тогда действующей оставалась только одна линия, в то время как остальные находились в ремонте.

Сейчас эксперты МАГАТЭ продолжают следить за состоянием системы и процессом полного восстановления энергетической инфраструктуры станции.

Напоминаем, что российские войска во время ночной атаки 8 ноября нанесли удары по энергетическим объектам, включая подстанции, обеспечивающие функционирование Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул необходимость срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения этих рисков.

Отметим, что глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия преднамеренно отключает ЗАЭС от украинской энергосистемы, пытаясь испытать подключение к своей сети — подобное, по его словам, впервые происходит в истории атомной энергетики.

