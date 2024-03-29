Россияне обстреливают Украину с территории ЗАЭС, - МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявил, что эксперты организации, находясь на Запорожской АЭС слышали взрывы на разном расстоянии от станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ.
По словам экспертов, взрывы были ежедневно в течение последней недели на разном расстоянии от станции.
"Несколько раз звуки, по-видимому, доносились поблизости от объекта, предположительно от исходящего артиллерийского огня", - написано в заявлении Гросси.
Ночью 22 и 27 марта, по словам инспекторов организации, поблизости станции была слышна стрельба из стрелкового оружия. Кроме того, на станции сработал сигнал воздушной тревоги.
"Вчера на объекте сработала воздушная тревога, из-за чего запланированный визит группы МАГАТЭ на установку сухого отработавшего топлива ЗАЭС был отложен до более позднего вечера того же дня", - заявил гендиректор МАГАТЭ.
Ситуация на ЗАЭС
Ранее мы писали, что 23 марта ЗАЭС оказалась на грани блекаута второй раз за сутки.
К слову, по словам МАГАТЭ, россияне умышленно откладывают ремонт на ЗАЭС.
Также в начале марта возле Запорожской АЭС были взрыв и стрельба.
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