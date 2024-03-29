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Россияне обстреливают Украину с территории ЗАЭС, - МАГАТЭ

Запорожье, Пятница 29 марта 2024 01:46
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Россияне обстреливают Украину с территории ЗАЭС, - МАГАТЭ Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявил, что эксперты организации, находясь на Запорожской АЭС слышали взрывы на разном расстоянии от станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ.

По словам экспертов, взрывы были ежедневно в течение последней недели на разном расстоянии от станции.

"Несколько раз звуки, по-видимому, доносились поблизости от объекта, предположительно от исходящего артиллерийского огня", - написано в заявлении Гросси.

Ночью 22 и 27 марта, по словам инспекторов организации, поблизости станции была слышна стрельба из стрелкового оружия. Кроме того, на станции сработал сигнал воздушной тревоги.

"Вчера на объекте сработала воздушная тревога, из-за чего запланированный визит группы МАГАТЭ на установку сухого отработавшего топлива ЗАЭС был отложен до более позднего вечера того же дня", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС

Ранее мы писали, что 23 марта ЗАЭС оказалась на грани блекаута второй раз за сутки.

К слову, по словам МАГАТЭ, россияне умышленно откладывают ремонт на ЗАЭС.

Также в начале марта возле Запорожской АЭС были взрыв и стрельба.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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