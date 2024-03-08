МАГАТЭ призвало срочно вернуть ЗАЭС под контроль Украины

"Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о срочном возвращении Запорожской АЭС под полный контроль Украины. Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантий в Украине", - говорится в сообщении.

Документ призывает РФ к срочному выводу всего несанкционированного персонала вместе с военными с ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения ее безопасной и надежной эксплуатации.

Украинскую делегацию на заседании Совета возглавлял министр энергетики Герман Галущенко.

"РФ открыто демонстрирует враждебность к Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны пошлют четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возвращения безопасности на крупнейшую атомную электростанцию Европы. Ведь будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запорожской АЭС", - заявил он.

Кроме того, в принятом документе выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС. Особенно это касается отсутствия надлежащего квалифицированного персонала на площадке, пробелов в проведении планово-предупредительных работ, отсутствия надежных цепей поставок, уязвимого состояния водоснабжения, внешнего электроснабжения и установки противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром установки.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно на станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. Заметим, что в прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и других государств.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.

Кроме того, 21 февраля стало известно, что Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней резервной внешней линией электропитания.

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