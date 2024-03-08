МАГАТЕ закликало терміново повернути ЗАЕС під контроль України

"Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні", - йдеться у поідомленні.

Документ закликає РФ до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу разом із військовими із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для гарантування її безпечної та надійної експлуатації.

Українську делегацію на засіданні Ради очолював міністр енергетики Герман Галущенко.

"РФ відкрито демонструє ворожість до Агентства та свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження. Підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію, країни надішлють чіткий сигнал росії припинити свою незаконну діяльність. Голос за цю резолюцію демонструє відданість МАГАТЕ та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи. Адже майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС", - заявив він.

Крім того, в ухваленому документі висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС. Особливо це стосується відсутності належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалин у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутності надійних ланцюгів постачання, вразливого стану водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановлення протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистем України.

Нещодавно на станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ до реакторних залів на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", з початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше ніж 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише для України, а й для інших держав.

7 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.

Крім того, 21 лютого також стало відомо, що Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок із останньою резервною зовнішньою лінією електроживлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.