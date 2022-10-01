МАГАТЭ отыскало директора Запорожской АЭС и надеется на скорое "решение вопроса"

Международному агентству по атомной энергии удалось отыскать похищенного оккупантами директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.
"После получения информации о задержании Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было уведомлено, что Мурашов временно задержан", - говорится в сообщении.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство, согласно своему мандату по ядерной безопасности, активно искало разъяснения и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса.
Как сообщалось, генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
В МИД осудили задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова.
МАГАТЭ ищет информацию о генеральном директоре Запорожской АЭС Игоре Мурашове, которого похитили кафиры. Агентство направило запрос России.
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