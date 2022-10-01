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МАГАТЕ відшукало директора Запорізької АЕС та сподівається на швидке "вирішення питання"

Фото: МАГАТЕ відшукало директора Запорізької АЕС (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародному агентству з атомної енергії вдалося відшукати викраденого окупантами директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.

"Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції, МАГАТЕ зв’язалося з відповідними органами та було проінформовано, що пан Мурашов тимчасово затриманий", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенство, відповідно до свого мандату щодо ядерної безпеки, активно шукало роз’яснень і сподівається на швидке та задовільне вирішення цього питання.

Як повідомлялось, генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем по дорозі від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

В МЗС засудили затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Ігоря Мурашова.

МАГАТЕ шукає інформацію про генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали окупанти. Агентство направило запит Росії.

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