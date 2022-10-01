МАГАТЕ відшукало директора Запорізької АЕС та сподівається на швидке "вирішення питання"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.

"Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції, МАГАТЕ зв’язалося з відповідними органами та було проінформовано, що пан Мурашов тимчасово затриманий", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенство, відповідно до свого мандату щодо ядерної безпеки, активно шукало роз’яснень і сподівається на швидке та задовільне вирішення цього питання.