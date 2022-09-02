МАГАТЕ в Україні, бої за Херсон та візові обмеження для росіян: головне за тиждень

Місія МАГАТЕ відвідала ЗАЕС під контролем окупантів. ЗСУ ведуть контрнаступальні бої на південному фронті. Росіянам стане складніше отримати візи в ЄС. Правила виїзду чоловіків за кордон змінили. Союзники України готуються до "Рамштайну" та анонсують нову військову допомогу.

РБК-Україна зібрало головні новини за минулий тиждень у матеріалі нижче.

Смог у Києві

Цього тижня столицю затягнуло смогом. Причиною забруднення повітря стали пожежі на торфовищах на північному заході від Києва, а також зміна напряму вітру.

Через задимлення людям рекомендували менше бувати на вулиці та зачиняти вікна. 2 вересня ДСНС вдалося ліквідувати пожежі у 4 осередках, вдень стан повітря стабілізувався.

Контрнаступ на півдні

ЗСУ почали контрнаступальні дії у південних регіонах. 29 серпня українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів та розпочали бої за Херсон.

Військове командування поки що не розкриває подробиць операції. За повідомленням Міноборони, українські підрозділи ведуть позиційні бої, знищують склади боєприпасів, завдають ударів по транспортних шляхах та закріплюються на територіях південних регіонів.

МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

1 вересня місія МАГАТЕ прибула до окупованого Енергодару на ЗАЕС. У день візиту російські війська здійснили мінометний обстріл міста з гелікоптерів.

При огляді атомної станції експертів супроводжували представники "Росатому". Також окупанти не дозволили приватно поспілкуватися представникам МАГАТЕ із працівниками ЗАЕС та не допустили міжнародних журналістів.

Керівник агентства Рафаель Гроссі провів на АЕС дві години, після чого заявив, що йому вдалося побачити "ключові речі" і що місія буде постійно присутня на станції. Глава МАГАТЕ додав, що фізична цілісність АЕС порушувалася кілька разів, випадково чи навмисно, а персонал перебуває у тяжкому емоційному стані, але продовжує професійно виконувати свою роботу.

Виїзд чоловіків за кордон

Військовозобов'язані чоловіки поки що не зможуть виїжджати за межі України під заставу за програмою єВідрядження. Передбачалося, що з 1 вересня ФОПам та юридичним особам дозволять їздити за кордон на строк до 7 днів при внесенні застави 200 тис. грн. Однак голова Кабміну Денис Шмигаль відклав підписання постанови до визначення чіткого механізму роботи програми.

Проте уряд дозволив виїзд із України морякам та студентам навчальних закладів, які мають пройти практичну підготовку на судні, за погодженням із військкоматами.

Нова зустріч "Рамштайн" та військова допомога Україні

Контактна група з питань оборонної підтримки збереться на чергове засідання 8 вересня. Переговори відбудуться в очному форматі на базі "Рамштайн" у Німеччині під керівництвом голови Пентагону Ллойда Остіна.

Союзники продовжують надавати військову допомогу Україні у боротьбі з агресором. У 7-му пакеті допомоги від Швеції українські захисники отримають боєприпаси для артилерії на 50 млн євро. США також готують ще один пакет військової підтримки для ЗСУ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про відправку в Україну найближчими тижнями новітньої зброї, у т.ч. радіолокаційних систем та безпілотників.

Помер Горбачов

Останній генеральний секретар КПРС Михайло Горбачов помер 30 серпня після тривалої хвороби.

Він увійшов до історії як ініціатор "перебудови", наслідком якої став розпад СРСР. У 2016 році Горбачов висловився за рішення Путіна про анексію Криму, але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що розчарований президентом РФ.

Візові обмеження для росіян

Євросоюз може ухвалити рішення про відміну спрощеного візового режиму для громадян РФ. Міністри закордонних справ ЄС уже досягли домовленості щодо цього питання.

Якщо обмеження запровадять, росіянам продовжать видавати туристичні візи, але процес їх отримання ускладниться. Оформляти документи стане довше та дорожче. Країни частіше відмовлятимуть в отриманні віз.

Нові заборони у Києві

Після оголошення повітряної тривоги у Києві роботи на будівельних майданчиках мають зупиняти. Заборона набула чинності з 1 вересня. Також було скорочено час роботи закладів громадського харчування до 22:00 для дотримання правил комендантської години.

КМДА залишила чинним рішення про заборону роботи наземного громадського транспорту під час тривоги, незважаючи на звернення громадян у петиції. На всіх зупинках розмістять інформацію про найближче укриття.

Більше документів у Дії

З 1 вересня у Дії з'явилися нові послуги. Тепер українцям доступні такі цифрові документи:

пенсійне посвідчення;

посвідка на тимчасове чи постійне проживання для іноземців;

англомовні версії закордонного паспорта та посвідчення водія;

шерінг авто;

послуга з оплати штрафів за порушення ПДР.

Для доступу до сервісів необхідно оновити Дію до останньої версії.

Військовий облік жінок

Постановка на військовий облік жінок може відбуватися добровільно. Міноборони направило до парламенту пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства.

Як повідомили у відомстві, наразі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок в армії. Якщо зміни в законі будуть прийняті, Генштаб перегляне перелік спеціальностей, що підлягають обліку, і скоротить його. Жінок ставитимуть на облік добровільно.

Відстрочка боргів "Нафтогазу"

Інвестори погодилися відстрочити виплату боргів "Нафтогазу" на 2 роки. Компанія зможе сплатити тіло боргу у розмірі 600 млн євро не в 2024-му, а в 2026 році, відсотки почне платити у 2024-му.

Водночас власники єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, не підтримали відстрочення виплат.