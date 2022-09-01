Виїзд чоловіків за кордон під заставу відклали. Він мав запрацювати 1 вересня

Фото: Виїзд чоловіків за кордон під заставу відклали (facebook.com/DPSUkraine)

Виїзд військовозобов'язаним українцям з України під заставу вирішили відкласти, хоча запрацювати це мало 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Данила Гетманцева.

З 1 вересня в Україні планувалось дозволити військовозобов'язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень. Скористатися такою послугою мали б ФОПи і юридичні особи приватної форми власності. Проте за словами нардепа Гетманцева, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відклав підписання постанови.