МАГАТЭ на этой неделе зафиксировало мощные взрывы на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся сейчас на ЗАЭС, сообщили, что в течение последней недели ежедневно слышали взрывы. Один из них вечером в прошлую пятницу, вероятно, произошел вблизи самой станции.

Как отмечают эксперты, им не удалось окончательно определить происхождение и место взрывов, за исключением того, что прозвучал вчера, 22 февраля.

По данным работников ЗАЭС, сильный взрыв был частью "полевых учений" оккупантов. Повреждений станции и пострадавших не было.

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией с ядерной безопасностью на крупнейшей атомной электростанции в Европе, расположенной на передовой в Украине. В отчетах наших экспертов говорится о возможных боевых действиях неподалеку от станции. Я еще раз призываю все стороны строго придерживаться пяти конкретных принципов защиты АЭС и избегать каких-либо нападений или военной деятельности, которые могут угрожать ядерной безопасности и безопасности", - заявил генеральный директор МЕГАТЕ Рафаэль Гросси.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Напомним, Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция – была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. Заметим, что в прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.

А на днях Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней резервной внешней линией электропитания.