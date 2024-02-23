МАГАТЕ цього тижня зафіксувало потужні вибухи на Запорізькій АЕС

Експерти МАГАТЕ, які зараз перебувають на ЗАЕС, повідомили, що протягом останнього тижня щодня чули вибухи. Один з них увечері минулої п’ятниці, ймовірно, стався поблизу самої станції.

Як зазначають експерти, їм не вдалося остаточно визначити походження та місце вибухів, за винятком того, що пролунав вчора, 22 лютого.

За даними працівників ЗАЕС, сильний вибух був частиною "польових навчань" окупантів. Пошкоджень станції та постраждалих не було.

"Я, як і раніше, глибоко стурбований ситуацією з ядерною безпекою на найбільшій атомній електростанції в Європі, розташованій на передовій в Україні. У звітах наших експертів йдеться про можливі бойові дії неподалік від станції. Я ще раз закликаю всі сторони суворо дотримуватися п’яти конкретних принципів захисту АЕС і уникати будь-яких нападів або військової діяльності, які можуть загрожувати ядерній безпеці та безпеці", - заявив генеральний директор МЕГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

Також нещодавно в МАГАТЕ заявили, що виявили нові мінування на території Запорізької АЕС.

7 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.

А днями Запорізька атомна електростанція втратила зв’язок з останньою резервною зовнішньою лінією електроживлення.